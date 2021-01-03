أوقف رجال البحث الجنائي بشرطة عفيف، شخصًا في العقد الثالث من العمر، بعد ضبط سيارات مسروقة عند حظيرة أغنامه في الصحراء حول المحافظة. كما تبيّن لـ "البحث الجنائي" أن بعض المركبات المضبوطة قد تم تفكيك بعضها لأجزاء، حيث تم التحفظ على الموقع وإحالة المتهم لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة معه.

إيقاف ثلاثيني ضُبط حول حظيرة أغنامه سيارات مسروقة بـ"عفيف" فهد الغبيوي سبق 2021-01-03 أوقف رجال البحث الجنائي بشرطة عفيف، شخصًا في العقد الثالث من العمر، بعد ضبط سيارات مسروقة عند حظيرة أغنامه في الصحراء حول المحافظة.



كما تبيّن لـ "البحث الجنائي" أن بعض المركبات المضبوطة قد تم تفكيك بعضها لأجزاء، حيث تم التحفظ على الموقع وإحالة المتهم لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة معه.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 12:05 AM

إيقاف ثلاثيني ضُبط حول حظيرة أغنامه سيارات مسروقة بـ"عفيف" بعضها تم تفكيكه.. وأحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه





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أوقف رجال البحث الجنائي بشرطة عفيف، شخصًا في العقد الثالث من العمر، بعد ضبط سيارات مسروقة عند حظيرة أغنامه في الصحراء حول المحافظة.



كما تبيّن لـ "البحث الجنائي" أن بعض المركبات المضبوطة قد تم تفكيك بعضها لأجزاء، حيث تم التحفظ على الموقع وإحالة المتهم لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة معه.