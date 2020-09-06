إغاثي الملك سلمان يوزع 2,442 سلة غذائية في عدد من مناطق حجة
في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لليمن
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس بتوزيع 2,442 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في عدد من مناطق وقرى وعزل محافظة حجة، استفاد منها 14,652 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
إغاثي الملك سلمان يوزع 2,442 سلة غذائية في عدد من مناطق حجة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-06
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس بتوزيع 2,442 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في عدد من مناطق وقرى وعزل محافظة حجة، استفاد منها 14,652 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
02:50 PM
إغاثي الملك سلمان يوزع 2,442 سلة غذائية في عدد من مناطق حجة
في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لليمن
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس بتوزيع 2,442 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في عدد من مناطق وقرى وعزل محافظة حجة، استفاد منها 14,652 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.