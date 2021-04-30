تعرَّف على منهجية عمل فريق "فطوركم يوصلكم" في حائل

توزيع أكثر من 350 وجبة يومياً خلال شهر رمضان الحالي

تصوير: عبدالعزيز المعارك

نفّذت مبادرة "فطوركم يوصلكم"، بمنطقة حائل، توزيع أكثر من 350 وجبة يومياً خلال شهر رمضان الحالي، على المستفيدين من الأسر الأشد الحاجة والعمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك بأحياء: برزان والوسيطاء- وسط حائل، والسمراء والمتنزه بمدينة حائل، فيما ستتم جدولة أحياء جديدة لاحقاً.

وأشار عدي الهمزاني؛ المشرف على المبادرة بحائل، إلى أن المبادرة تقوم بتقديم وجبات الإفطار الساخنة والباردة على فئات المستفيدين من الأسر الأشد الحاجة والعمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بمدينة حائل.

وأضاف: يقوم بتوزيع تلك الوجبات شباب متطوع يتجاوز عددهم 300 متطوع، تمت جدولة عملهم على عدد أيام شهر رمضان المبارك، بما لا يقل عن 30 متطوعاً يومياً، تم توزيعهم بين تجهيز الوجبات داخل المطاعم المُتفق معها على تجهيز الوجبات، وبين ناقلي تلك الوجبات لمقر التوزيع، وبين توزيع الوجبات على المستحقين في منازلهم أو مقار التوزيع.

وعن الوقت المُستغرق في ذلك، أوضح "الهمزاني"؛ أن العمل يبدأ من الساعة الثالثة عصراً حتى أذان المغرب.

وبخصوص المتطوعين، لفت إلى أنه بدأ بفريق واحد في بداية رمضان، إلا أن تسارع أبناء حائل للتواصل معه للمشاركة تطوعاً في توزيع الوجبات على الصائمين لكسب الأجر، فاق الـ 300 متطوع، ما جعلهم يُجدولون المتطوعين يومياً، لضمان استمرار العمل وفق لما خُطط له، ولمنع تكدس المتطوعين في مكان واحد، تطبيقاً للبروتوكولات والاحترازات الوقائية ضد "كورونا".

وأكّد أنه تم تجهيز المتطوعين وتدريبهم وفق الاحترازات والإجراءات الوقائية للنزول إلى الميدان خلال التجهيز أو النقل أو التوزيع.

وفيما يخص آلية توزيع الوجبات داخل مقار العمالة المزدحمة، قال "الهمزاني": تمّ تحديد مسارات لحركة العمالة منذ خروجها من منزلها حتى وصولها إلى مقر توزيع الوجبات، فيما يقوم متطوعان اثنان على الأقل بتطبيق البروتوكولات الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا في مثل هذه الأعمال تبدأ بقياس درجة الحرارة ومَن يثبت لديه ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة أو أﻋﺮاض ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ لا يدخل المسار ويعود لمنزله، ويصل إليه فطوره لدى باب المنزل، وفق الاشتراطات الصحية الموصى بها في ظل هذه الجائحة.

وأضاف: يقوم متطوعون آخرون بتطبيق التباعد الجسدي بين العمالة المنتظرة، مع الحرص على ألا يبقى العامل داخل المسار منذ دخوله حتى تسلُّم وجبته لأكثر من دقيقة واحدة.

جدير ذكره، أن مبادرة "فطوركم يوصلكم" هي مبادرة تنفّذها مؤسسة وقف "شباب خير أمة" للأعمال التطوعية، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دشّنها وكيل الوزارة أحمد الماجد، أخيراً.

وتهدف المبادرة لإيصال 3500 وجبة إفطار يوميّاً طيلة أيام شهر رمضان المبارك للفئات المستهدفة من العمالة في مقار سكنهم، والأربطة الخيرية والأوقاف.

وتُنَفَّذ المبادرة في سبع مدن داخل المملكة، هي: "الرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة، والدمام، وحائل، والخفجي"؛ لا سيما في ظل إيقاف السُّفَر الرمضانية بسبب جائحة كورونا.

ويشارك في المبادرة ٥٠٠ متطوع، يوميّاً، لتنظيم عملية التوزيع وفقاً للإجراءات الوقائية المبلغة من وزارة الصحة في عدد من المواقع بالمدن المشاركة.