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"الموارد البشرية": 400 ألف مستفيد من "الإعانة المالية".. ولا حالات انتظار منذ 4 سنوات

أكثر من 815 ألفًا و3985 جهة مسجَّلون في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

كشف تقرير حديث لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الإعانة المالية بلغ نحو 400 ألف مستفيد بقيمة مالية بلغت نحو 5.2 مليار ريال حتى الآن، مشيرًا إلى أن قوائم الوزارة الخاصة ببرنامج الإعانة المالية لم تسجل أي حالة انتظار منذ أربع سنوات.

وأضاف بأنه تم حل مشكلة قوائم الانتظار لطلب الإعانة المالية؛ إذ كانت في السابق تستمر سنوات، وحاليًا يتم إدراجهم بشكل شهري لعدد 420 ألف مستفيد، كما تم إدراج 40 ألف مستفيد خلال عام2021.

وأشار التقرير إلى قوائم الانتظار الخاصة بإعانة الأجهزة المعينة وإعانة الأُسر الحاضنة؛ إذ تم الانتهاء من قوائم انتظار إعانة الأجهزة المعينة بعدد مستفيدين بلغ نحو 24 ألف مستفيد منذ عام 1441، وحاليًا القائمة صفرية، فيما تم إدراج قوائم إعانة الأُسر الحاضنة كافة بعدد بلغ تسعة آلاف أسرة.

كما استطاعت الوزارة منح أكثر من 120 ألف مستفيد بطاقات وتعريفات خدمية، وإجراء أكثر من تقييم لخدمات الإعاقة لأكثر من 250 ألف طلب، وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة من الأجهزة المعينة بما يزيد على 80 صنفًا من الأجهزة، والانتهاء من قوائم المتقدمين إلى إعانة زواج الأيتام، ولا يوجد حاليًا قوائم انتظار.

وفيما يتعلق بمؤشر مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي استطاعت الوزارة تحقيق المستهدف في مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال المنظمات غير الربحية؛ إذ تم تحقيق نسبة 0.47 في المئة تفوق المستهدف للسنة المالية 2019، المتمثلة في 0.40 في المائة.

كما استطاعت المنصة الوطنية للعمل التطوعي توفير بيئة محفزة وآمنة، وتنظيم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين؛ إذ بلغ عدد الأفراد المسجلين في المنصة 815.102 مسجل، فيما بلغ عدد الجهات المسجلة في المنصة 3985 جهة، في حين بلغ عدد المستفيدين من التطوع أكثر من 40 مليون مستفيد، وتم تحقيق عائد اقتصادي بلغت قيمة المالية نحو 899 مليون ريال، وإجراء الورش والدورات التدريبية بعدد 112 ورشة تدريبية، كما تم تقديم 18241 استشارة للجهات، استفادت 562 جهة منها حتى نهاية العام الماضي 2021.

وحول البرامج التدريبية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي استطاعت الوزارة خلال العام الماضي 2021 تدريب 30939 مستفيدًا حول السعودية بهدف تطوير حلول وبرامج وأدوات تخدم تحوُّل المستفيدين من الاعتماد على الدعم المادي من الوزارة إلى مستفيدين قادرين على الإنتاج، وتزويدهم بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإعانة المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية": 400 ألف مستفيد من "الإعانة المالية".. ولا حالات انتظار منذ 4 سنوات
سبق

كشف تقرير حديث لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الإعانة المالية بلغ نحو 400 ألف مستفيد بقيمة مالية بلغت نحو 5.2 مليار ريال حتى الآن، مشيرًا إلى أن قوائم الوزارة الخاصة ببرنامج الإعانة المالية لم تسجل أي حالة انتظار منذ أربع سنوات.

وأضاف بأنه تم حل مشكلة قوائم الانتظار لطلب الإعانة المالية؛ إذ كانت في السابق تستمر سنوات، وحاليًا يتم إدراجهم بشكل شهري لعدد 420 ألف مستفيد، كما تم إدراج 40 ألف مستفيد خلال عام2021.

وأشار التقرير إلى قوائم الانتظار الخاصة بإعانة الأجهزة المعينة وإعانة الأُسر الحاضنة؛ إذ تم الانتهاء من قوائم انتظار إعانة الأجهزة المعينة بعدد مستفيدين بلغ نحو 24 ألف مستفيد منذ عام 1441، وحاليًا القائمة صفرية، فيما تم إدراج قوائم إعانة الأُسر الحاضنة كافة بعدد بلغ تسعة آلاف أسرة.

كما استطاعت الوزارة منح أكثر من 120 ألف مستفيد بطاقات وتعريفات خدمية، وإجراء أكثر من تقييم لخدمات الإعاقة لأكثر من 250 ألف طلب، وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة من الأجهزة المعينة بما يزيد على 80 صنفًا من الأجهزة، والانتهاء من قوائم المتقدمين إلى إعانة زواج الأيتام، ولا يوجد حاليًا قوائم انتظار.

وفيما يتعلق بمؤشر مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي استطاعت الوزارة تحقيق المستهدف في مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال المنظمات غير الربحية؛ إذ تم تحقيق نسبة 0.47 في المئة تفوق المستهدف للسنة المالية 2019، المتمثلة في 0.40 في المائة.

كما استطاعت المنصة الوطنية للعمل التطوعي توفير بيئة محفزة وآمنة، وتنظيم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين؛ إذ بلغ عدد الأفراد المسجلين في المنصة 815.102 مسجل، فيما بلغ عدد الجهات المسجلة في المنصة 3985 جهة، في حين بلغ عدد المستفيدين من التطوع أكثر من 40 مليون مستفيد، وتم تحقيق عائد اقتصادي بلغت قيمة المالية نحو 899 مليون ريال، وإجراء الورش والدورات التدريبية بعدد 112 ورشة تدريبية، كما تم تقديم 18241 استشارة للجهات، استفادت 562 جهة منها حتى نهاية العام الماضي 2021.

وحول البرامج التدريبية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي استطاعت الوزارة خلال العام الماضي 2021 تدريب 30939 مستفيدًا حول السعودية بهدف تطوير حلول وبرامج وأدوات تخدم تحوُّل المستفيدين من الاعتماد على الدعم المادي من الوزارة إلى مستفيدين قادرين على الإنتاج، وتزويدهم بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
11:26 PM

"الموارد البشرية": 400 ألف مستفيد من "الإعانة المالية".. ولا حالات انتظار منذ 4 سنوات

أكثر من 815 ألفًا و3985 جهة مسجَّلون في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير حديث لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الإعانة المالية بلغ نحو 400 ألف مستفيد بقيمة مالية بلغت نحو 5.2 مليار ريال حتى الآن، مشيرًا إلى أن قوائم الوزارة الخاصة ببرنامج الإعانة المالية لم تسجل أي حالة انتظار منذ أربع سنوات.

وأضاف بأنه تم حل مشكلة قوائم الانتظار لطلب الإعانة المالية؛ إذ كانت في السابق تستمر سنوات، وحاليًا يتم إدراجهم بشكل شهري لعدد 420 ألف مستفيد، كما تم إدراج 40 ألف مستفيد خلال عام2021.

وأشار التقرير إلى قوائم الانتظار الخاصة بإعانة الأجهزة المعينة وإعانة الأُسر الحاضنة؛ إذ تم الانتهاء من قوائم انتظار إعانة الأجهزة المعينة بعدد مستفيدين بلغ نحو 24 ألف مستفيد منذ عام 1441، وحاليًا القائمة صفرية، فيما تم إدراج قوائم إعانة الأُسر الحاضنة كافة بعدد بلغ تسعة آلاف أسرة.

كما استطاعت الوزارة منح أكثر من 120 ألف مستفيد بطاقات وتعريفات خدمية، وإجراء أكثر من تقييم لخدمات الإعاقة لأكثر من 250 ألف طلب، وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة من الأجهزة المعينة بما يزيد على 80 صنفًا من الأجهزة، والانتهاء من قوائم المتقدمين إلى إعانة زواج الأيتام، ولا يوجد حاليًا قوائم انتظار.

وفيما يتعلق بمؤشر مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي استطاعت الوزارة تحقيق المستهدف في مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال المنظمات غير الربحية؛ إذ تم تحقيق نسبة 0.47 في المئة تفوق المستهدف للسنة المالية 2019، المتمثلة في 0.40 في المائة.

كما استطاعت المنصة الوطنية للعمل التطوعي توفير بيئة محفزة وآمنة، وتنظيم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين؛ إذ بلغ عدد الأفراد المسجلين في المنصة 815.102 مسجل، فيما بلغ عدد الجهات المسجلة في المنصة 3985 جهة، في حين بلغ عدد المستفيدين من التطوع أكثر من 40 مليون مستفيد، وتم تحقيق عائد اقتصادي بلغت قيمة المالية نحو 899 مليون ريال، وإجراء الورش والدورات التدريبية بعدد 112 ورشة تدريبية، كما تم تقديم 18241 استشارة للجهات، استفادت 562 جهة منها حتى نهاية العام الماضي 2021.

وحول البرامج التدريبية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي استطاعت الوزارة خلال العام الماضي 2021 تدريب 30939 مستفيدًا حول السعودية بهدف تطوير حلول وبرامج وأدوات تخدم تحوُّل المستفيدين من الاعتماد على الدعم المادي من الوزارة إلى مستفيدين قادرين على الإنتاج، وتزويدهم بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات.

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