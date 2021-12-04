الكرة الأرضية على موعد مع تساقط زخات الشهب "التوأميات" في 14 ديسمبر

من أمتع الظواهر الفلكية خلال العام 2021:

تشهد الكرة الأرضية ظاهرة فلكية من أمتع الظواهر الفلكية خلال العام 2021، وهي زخات من الشهب تتساقط نحو الأرض بأعداد كبيرة تُسمى زخات "شهب التوأميات Geminids" وقد تصل إلى ما يقرب من 120 شهابًا في الساعة، وهي ظاهرة سنوية تصل ذروتها من كل عام في فجر الرابع عشر من شهر ديسمبر، ويوافق هذا العام يوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى لعام 1443هـ.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، الدكتور شرف السفياني، وقال متحدثًا لـ"سبق"، إن سبب هذه الزخات يعود إلى مخلفات المذنب الشهير "فيثون" Phaethon، والذي تم اكتشافه عام 1983م .

وأضاف: "عندما تدخل الأرض أثناء دورانها حول الشمس في هذه السحابة من مخلفات الغبار والفتات الصخري تجتذب الأرض هذه المخلفات، وعند احتكاكها في الغلاف الجوي بسرعة عالية تحترق على ارتفاع نحو 100 كيلومتر محدثةً عاصفة كبيرة من الشهب يشاهد الناس معظمها من الأرض في المناطق المظلمة البعيدة عن المدن.

وأكد الفلكي "السفياني" أن علاقتها بكوكبة التوأمين يعود إلى أن نقطة إشعاعها أو انطلاقها الظاهري يكون باتجاه هذه الكوكبة السماوية والقريبة من كوكبة الجبار.

وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف أن زخات شهب التوأميات تعد من أهم همرات الشهب خلال العام، مقارنةً بالزخات الدورية الأخرى، وهي محل اهتمام الكثير من هواة الفلك والمصورين المحترفين حول العالم.

ومن أجل مشاهدتها بشكلٍ جيد، لابد من البعد عن أضواء المدن.حيث تقيم جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف @hsss_sa فعالية ممتعة تتيح فيها الفرصة للهواة والمهتمين بمشاهدة هذه الظاهرة في جوٍ أخوي جماعي آمن حافل بالفقرات العلمية الشيقة مع توفير العشاء الفاخر والمشروبات الساخنة والباردة للمشاركين، ومع وجود مرشدين لشرح الظاهرة، والتعرف على أشهر نجوم السماء والأبراج وكيفية استخدامها في تحديد الاتجاهات، بالإضافة إلى رصد الكواكب النيرة "الزهرة والمشتري وزحل" باستخدام التلسكوبات، ومثل هذه الرحلات العلمية النافعة فرصة نادرة وتجربة لا تُنسى تستحق الحضور.

ويمكن التسجيل أو الاستفسار عبر التواصل على واتساب الجمعية 0544101048، أو من خلال صفحة الجمعية على تويتر @hsss_sa.