النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
التشديد على حصر السلاح على مؤسسات لبنان الشرعية وألا يكون منطلقًا لأعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة ومصدرًا للمخدرات

البيان المشترك لزيارة الرئيس ماكرون إلى السعودية: توقيع اتفاقيات واستثمارات مشتركة.. والتشديد على تعزيز العلاقات الثنائية

الكرة الأرضية على موعد مع تساقط زخات الشهب "التوأميات" في 14 ديسمبر

من أمتع الظواهر الفلكية خلال العام 2021:

تشهد الكرة الأرضية ظاهرة فلكية من أمتع الظواهر الفلكية خلال العام 2021، وهي زخات من الشهب تتساقط نحو الأرض بأعداد كبيرة تُسمى زخات "شهب التوأميات Geminids" وقد تصل إلى ما يقرب من 120 شهابًا في الساعة، وهي ظاهرة سنوية تصل ذروتها من كل عام في فجر الرابع عشر من شهر ديسمبر، ويوافق هذا العام يوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى لعام 1443هـ.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، الدكتور شرف السفياني، وقال متحدثًا لـ"سبق"، إن سبب هذه الزخات يعود إلى مخلفات المذنب الشهير "فيثون" Phaethon، والذي تم اكتشافه عام 1983م .

وأضاف: "عندما تدخل الأرض أثناء دورانها حول الشمس في هذه السحابة من مخلفات الغبار والفتات الصخري تجتذب الأرض هذه المخلفات، وعند احتكاكها في الغلاف الجوي بسرعة عالية تحترق على ارتفاع نحو 100 كيلومتر محدثةً عاصفة كبيرة من الشهب يشاهد الناس معظمها من الأرض في المناطق المظلمة البعيدة عن المدن.

وأكد الفلكي "السفياني" أن علاقتها بكوكبة التوأمين يعود إلى أن نقطة إشعاعها أو انطلاقها الظاهري يكون باتجاه هذه الكوكبة السماوية والقريبة من كوكبة الجبار.

وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف أن زخات شهب التوأميات تعد من أهم همرات الشهب خلال العام، مقارنةً بالزخات الدورية الأخرى، وهي محل اهتمام الكثير من هواة الفلك والمصورين المحترفين حول العالم.

ومن أجل مشاهدتها بشكلٍ جيد، لابد من البعد عن أضواء المدن.حيث تقيم جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف @hsss_sa فعالية ممتعة تتيح فيها الفرصة للهواة والمهتمين بمشاهدة هذه الظاهرة في جوٍ أخوي جماعي آمن حافل بالفقرات العلمية الشيقة مع توفير العشاء الفاخر والمشروبات الساخنة والباردة للمشاركين، ومع وجود مرشدين لشرح الظاهرة، والتعرف على أشهر نجوم السماء والأبراج وكيفية استخدامها في تحديد الاتجاهات، بالإضافة إلى رصد الكواكب النيرة "الزهرة والمشتري وزحل" باستخدام التلسكوبات، ومثل هذه الرحلات العلمية النافعة فرصة نادرة وتجربة لا تُنسى تستحق الحضور.

ويمكن التسجيل أو الاستفسار عبر التواصل على واتساب الجمعية 0544101048، أو من خلال صفحة الجمعية على تويتر @hsss_sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الكرة الأرضية على موعد مع تساقط زخات الشهب "التوأميات" في 14 ديسمبر
سبق

تشهد الكرة الأرضية ظاهرة فلكية من أمتع الظواهر الفلكية خلال العام 2021، وهي زخات من الشهب تتساقط نحو الأرض بأعداد كبيرة تُسمى زخات "شهب التوأميات Geminids" وقد تصل إلى ما يقرب من 120 شهابًا في الساعة، وهي ظاهرة سنوية تصل ذروتها من كل عام في فجر الرابع عشر من شهر ديسمبر، ويوافق هذا العام يوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى لعام 1443هـ.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، الدكتور شرف السفياني، وقال متحدثًا لـ"سبق"، إن سبب هذه الزخات يعود إلى مخلفات المذنب الشهير "فيثون" Phaethon، والذي تم اكتشافه عام 1983م .

وأضاف: "عندما تدخل الأرض أثناء دورانها حول الشمس في هذه السحابة من مخلفات الغبار والفتات الصخري تجتذب الأرض هذه المخلفات، وعند احتكاكها في الغلاف الجوي بسرعة عالية تحترق على ارتفاع نحو 100 كيلومتر محدثةً عاصفة كبيرة من الشهب يشاهد الناس معظمها من الأرض في المناطق المظلمة البعيدة عن المدن.

وأكد الفلكي "السفياني" أن علاقتها بكوكبة التوأمين يعود إلى أن نقطة إشعاعها أو انطلاقها الظاهري يكون باتجاه هذه الكوكبة السماوية والقريبة من كوكبة الجبار.

وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف أن زخات شهب التوأميات تعد من أهم همرات الشهب خلال العام، مقارنةً بالزخات الدورية الأخرى، وهي محل اهتمام الكثير من هواة الفلك والمصورين المحترفين حول العالم.

ومن أجل مشاهدتها بشكلٍ جيد، لابد من البعد عن أضواء المدن.حيث تقيم جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف @hsss_sa فعالية ممتعة تتيح فيها الفرصة للهواة والمهتمين بمشاهدة هذه الظاهرة في جوٍ أخوي جماعي آمن حافل بالفقرات العلمية الشيقة مع توفير العشاء الفاخر والمشروبات الساخنة والباردة للمشاركين، ومع وجود مرشدين لشرح الظاهرة، والتعرف على أشهر نجوم السماء والأبراج وكيفية استخدامها في تحديد الاتجاهات، بالإضافة إلى رصد الكواكب النيرة "الزهرة والمشتري وزحل" باستخدام التلسكوبات، ومثل هذه الرحلات العلمية النافعة فرصة نادرة وتجربة لا تُنسى تستحق الحضور.

ويمكن التسجيل أو الاستفسار عبر التواصل على واتساب الجمعية 0544101048، أو من خلال صفحة الجمعية على تويتر @hsss_sa.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
08:31 PM

الكرة الأرضية على موعد مع تساقط زخات الشهب "التوأميات" في 14 ديسمبر

من أمتع الظواهر الفلكية خلال العام 2021:

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
487

تشهد الكرة الأرضية ظاهرة فلكية من أمتع الظواهر الفلكية خلال العام 2021، وهي زخات من الشهب تتساقط نحو الأرض بأعداد كبيرة تُسمى زخات "شهب التوأميات Geminids" وقد تصل إلى ما يقرب من 120 شهابًا في الساعة، وهي ظاهرة سنوية تصل ذروتها من كل عام في فجر الرابع عشر من شهر ديسمبر، ويوافق هذا العام يوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى لعام 1443هـ.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، الدكتور شرف السفياني، وقال متحدثًا لـ"سبق"، إن سبب هذه الزخات يعود إلى مخلفات المذنب الشهير "فيثون" Phaethon، والذي تم اكتشافه عام 1983م .

وأضاف: "عندما تدخل الأرض أثناء دورانها حول الشمس في هذه السحابة من مخلفات الغبار والفتات الصخري تجتذب الأرض هذه المخلفات، وعند احتكاكها في الغلاف الجوي بسرعة عالية تحترق على ارتفاع نحو 100 كيلومتر محدثةً عاصفة كبيرة من الشهب يشاهد الناس معظمها من الأرض في المناطق المظلمة البعيدة عن المدن.

وأكد الفلكي "السفياني" أن علاقتها بكوكبة التوأمين يعود إلى أن نقطة إشعاعها أو انطلاقها الظاهري يكون باتجاه هذه الكوكبة السماوية والقريبة من كوكبة الجبار.

وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف أن زخات شهب التوأميات تعد من أهم همرات الشهب خلال العام، مقارنةً بالزخات الدورية الأخرى، وهي محل اهتمام الكثير من هواة الفلك والمصورين المحترفين حول العالم.

ومن أجل مشاهدتها بشكلٍ جيد، لابد من البعد عن أضواء المدن.حيث تقيم جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف @hsss_sa فعالية ممتعة تتيح فيها الفرصة للهواة والمهتمين بمشاهدة هذه الظاهرة في جوٍ أخوي جماعي آمن حافل بالفقرات العلمية الشيقة مع توفير العشاء الفاخر والمشروبات الساخنة والباردة للمشاركين، ومع وجود مرشدين لشرح الظاهرة، والتعرف على أشهر نجوم السماء والأبراج وكيفية استخدامها في تحديد الاتجاهات، بالإضافة إلى رصد الكواكب النيرة "الزهرة والمشتري وزحل" باستخدام التلسكوبات، ومثل هذه الرحلات العلمية النافعة فرصة نادرة وتجربة لا تُنسى تستحق الحضور.

ويمكن التسجيل أو الاستفسار عبر التواصل على واتساب الجمعية 0544101048، أو من خلال صفحة الجمعية على تويتر @hsss_sa.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,134
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,519
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,339

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة