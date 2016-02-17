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بعض مستخدمي هواتف "جوجل بيكسل 6" يواجهون مشكلة في تفعيل بصمات الأصابع

اشتكى عدد من مستخدمي هواتف "جوجل بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"، من تفعيل مستشعرات بصمات الأصابع على هواتفهم، بالتزامن مع طرح نظام تشغيل "أندرويد 12".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تحديثات البرامج الثابتة المتأخرة، تَسببت في ظهور شكاوى للمستخدمين من ضعف أداء الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة؛ حتى بعد أن كان من المفترض أن تعمل تحديثات البرامج الثابتة على إصلاحها.

كما تَعذر على مستخدمي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" تشغيل مستشعر البصمة على التطبيقات الأخرى مثل "ريديت" و"دعم جوجل"؛ خاصة بعد استبدال الشاشة من قِبَل أحد متاجر الخدمة المعتمدة رسميًّا.

وتتمثل المشكلة في أن أداة معايرة بصمات الإصابة من "جوجل" لا تتعرف على بصمات الأصابع المثبتة مسبقًا في الهاتف.

ولم تُقر جوجل بعد تلك المشكلة، ولم تصدر أي إعلان رسمي بشأن، وتوقعت مصادر أن الشركة الأمريكية ستكون مضطرة لإطلاق تحديث جديد لنظام تشغيلها، حتى يتمكن من إعادة معايرة بصمات الأصابع من جديد في هواتف "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو".

هواتف جوجل بيكسل 6

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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بعض مستخدمي هواتف "جوجل بيكسل 6" يواجهون مشكلة في تفعيل بصمات الأصابع
سبق

اشتكى عدد من مستخدمي هواتف "جوجل بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"، من تفعيل مستشعرات بصمات الأصابع على هواتفهم، بالتزامن مع طرح نظام تشغيل "أندرويد 12".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تحديثات البرامج الثابتة المتأخرة، تَسببت في ظهور شكاوى للمستخدمين من ضعف أداء الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة؛ حتى بعد أن كان من المفترض أن تعمل تحديثات البرامج الثابتة على إصلاحها.

كما تَعذر على مستخدمي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" تشغيل مستشعر البصمة على التطبيقات الأخرى مثل "ريديت" و"دعم جوجل"؛ خاصة بعد استبدال الشاشة من قِبَل أحد متاجر الخدمة المعتمدة رسميًّا.

وتتمثل المشكلة في أن أداة معايرة بصمات الإصابة من "جوجل" لا تتعرف على بصمات الأصابع المثبتة مسبقًا في الهاتف.

ولم تُقر جوجل بعد تلك المشكلة، ولم تصدر أي إعلان رسمي بشأن، وتوقعت مصادر أن الشركة الأمريكية ستكون مضطرة لإطلاق تحديث جديد لنظام تشغيلها، حتى يتمكن من إعادة معايرة بصمات الأصابع من جديد في هواتف "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو".

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
12:52 PM

بعض مستخدمي هواتف "جوجل بيكسل 6" يواجهون مشكلة في تفعيل بصمات الأصابع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اشتكى عدد من مستخدمي هواتف "جوجل بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"، من تفعيل مستشعرات بصمات الأصابع على هواتفهم، بالتزامن مع طرح نظام تشغيل "أندرويد 12".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تحديثات البرامج الثابتة المتأخرة، تَسببت في ظهور شكاوى للمستخدمين من ضعف أداء الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة؛ حتى بعد أن كان من المفترض أن تعمل تحديثات البرامج الثابتة على إصلاحها.

كما تَعذر على مستخدمي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" تشغيل مستشعر البصمة على التطبيقات الأخرى مثل "ريديت" و"دعم جوجل"؛ خاصة بعد استبدال الشاشة من قِبَل أحد متاجر الخدمة المعتمدة رسميًّا.

وتتمثل المشكلة في أن أداة معايرة بصمات الإصابة من "جوجل" لا تتعرف على بصمات الأصابع المثبتة مسبقًا في الهاتف.

ولم تُقر جوجل بعد تلك المشكلة، ولم تصدر أي إعلان رسمي بشأن، وتوقعت مصادر أن الشركة الأمريكية ستكون مضطرة لإطلاق تحديث جديد لنظام تشغيلها، حتى يتمكن من إعادة معايرة بصمات الأصابع من جديد في هواتف "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو".

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