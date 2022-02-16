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"الجمارك السعودية" تبدأ عملية تسكين منسوبيها على سُلَّم الهيئة

بدأت الهيئة العامة للجمارك اليوم الأحد 22 جمادى الآخرة 1441هـ إجراءات تسكين منسوبيها، وذلك عقب تحويلها من مصلحة إلى هيئة عامة؛ إذ عملت الهيئة اليوم على تسكين دفعة من منسوبيها في منطقة الرياض، على أن يتم البدء بتسكين بقية منسوبيها في مناطق المملكة خلال المرحلة القادمة وفقًا للخطة الزمنية لبرنامج التسكين.

وقال وكيل رأس المال البشري بالهيئة الأستاذ إبراهيم اليحيى: شهدنا اليوم بداية عملية تسكين منسوبي الجمارك السعودية التي تأتي في إطار مشروع تحوُّل الموارد البشرية بالهيئة العامة للجمارك؛ إذ سيتم بموجب عملية التسكين تحويل الموظفين كافة بمختلف فئاتهم إلى سلم الهيئة العامة للجمارك، ويشمل ذلك التحول من أنظمة ولوائح الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد إلى نظام العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشار اليحيى إلى أن الجمارك تسعى من خلال مشروع تحوُّل الموارد البشرية إلى تحقيق تحوُّل كامل في مفهوم إدارة الموارد البشرية عبر إيضاح مسؤوليات منسوبي الجمارك وصلاحياتهم، وتبني ثقافة الأداء والعمل بها، واستحداث وظائف جديدة موائمة للتحول، تلبي طموحات الموظفين من خلال المسار الوظيفي، وتنفيذ برامج ومبادرات في الموارد البشرية، تهدف إلى الارتقاء بالبيئة الوظيفية؛ لتصبح جاذبة ومثالية، وتحقق رضا منسوبي الجمارك، وصولاً للغاية التي نسعى إليها جميعًا في تحقيق أهداف استراتيجية الجمارك ورؤيتها المتمثلة في أن تتبوأ المركز الأول إقليميًّا في تقديم خدمات جمركية متميزة؛ لتصبح السعودية منصة لوجستية عالمية.

الهيئة العامة للجمارك برنامج التسكين الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك السعودية" تبدأ عملية تسكين منسوبيها على سُلَّم الهيئة
سبق

بدأت الهيئة العامة للجمارك اليوم الأحد 22 جمادى الآخرة 1441هـ إجراءات تسكين منسوبيها، وذلك عقب تحويلها من مصلحة إلى هيئة عامة؛ إذ عملت الهيئة اليوم على تسكين دفعة من منسوبيها في منطقة الرياض، على أن يتم البدء بتسكين بقية منسوبيها في مناطق المملكة خلال المرحلة القادمة وفقًا للخطة الزمنية لبرنامج التسكين.

وقال وكيل رأس المال البشري بالهيئة الأستاذ إبراهيم اليحيى: شهدنا اليوم بداية عملية تسكين منسوبي الجمارك السعودية التي تأتي في إطار مشروع تحوُّل الموارد البشرية بالهيئة العامة للجمارك؛ إذ سيتم بموجب عملية التسكين تحويل الموظفين كافة بمختلف فئاتهم إلى سلم الهيئة العامة للجمارك، ويشمل ذلك التحول من أنظمة ولوائح الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد إلى نظام العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشار اليحيى إلى أن الجمارك تسعى من خلال مشروع تحوُّل الموارد البشرية إلى تحقيق تحوُّل كامل في مفهوم إدارة الموارد البشرية عبر إيضاح مسؤوليات منسوبي الجمارك وصلاحياتهم، وتبني ثقافة الأداء والعمل بها، واستحداث وظائف جديدة موائمة للتحول، تلبي طموحات الموظفين من خلال المسار الوظيفي، وتنفيذ برامج ومبادرات في الموارد البشرية، تهدف إلى الارتقاء بالبيئة الوظيفية؛ لتصبح جاذبة ومثالية، وتحقق رضا منسوبي الجمارك، وصولاً للغاية التي نسعى إليها جميعًا في تحقيق أهداف استراتيجية الجمارك ورؤيتها المتمثلة في أن تتبوأ المركز الأول إقليميًّا في تقديم خدمات جمركية متميزة؛ لتصبح السعودية منصة لوجستية عالمية.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
10:15 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:26 PM

"الجمارك السعودية" تبدأ عملية تسكين منسوبيها على سُلَّم الهيئة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,273

بدأت الهيئة العامة للجمارك اليوم الأحد 22 جمادى الآخرة 1441هـ إجراءات تسكين منسوبيها، وذلك عقب تحويلها من مصلحة إلى هيئة عامة؛ إذ عملت الهيئة اليوم على تسكين دفعة من منسوبيها في منطقة الرياض، على أن يتم البدء بتسكين بقية منسوبيها في مناطق المملكة خلال المرحلة القادمة وفقًا للخطة الزمنية لبرنامج التسكين.

وقال وكيل رأس المال البشري بالهيئة الأستاذ إبراهيم اليحيى: شهدنا اليوم بداية عملية تسكين منسوبي الجمارك السعودية التي تأتي في إطار مشروع تحوُّل الموارد البشرية بالهيئة العامة للجمارك؛ إذ سيتم بموجب عملية التسكين تحويل الموظفين كافة بمختلف فئاتهم إلى سلم الهيئة العامة للجمارك، ويشمل ذلك التحول من أنظمة ولوائح الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد إلى نظام العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشار اليحيى إلى أن الجمارك تسعى من خلال مشروع تحوُّل الموارد البشرية إلى تحقيق تحوُّل كامل في مفهوم إدارة الموارد البشرية عبر إيضاح مسؤوليات منسوبي الجمارك وصلاحياتهم، وتبني ثقافة الأداء والعمل بها، واستحداث وظائف جديدة موائمة للتحول، تلبي طموحات الموظفين من خلال المسار الوظيفي، وتنفيذ برامج ومبادرات في الموارد البشرية، تهدف إلى الارتقاء بالبيئة الوظيفية؛ لتصبح جاذبة ومثالية، وتحقق رضا منسوبي الجمارك، وصولاً للغاية التي نسعى إليها جميعًا في تحقيق أهداف استراتيجية الجمارك ورؤيتها المتمثلة في أن تتبوأ المركز الأول إقليميًّا في تقديم خدمات جمركية متميزة؛ لتصبح السعودية منصة لوجستية عالمية.

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