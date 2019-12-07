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ولي العهد يحضر نزال الدرعية التاريخي للملاكمة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشاهد منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة والتي تُقام منافساته في "ميدان الدرعية" بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

يُشار إلى أن نزال الدرعية التاريخي يتألف من عشرة نزالات يشارك عددٌ من الملاكمين البارزين من بينهم الملاكم السعودي زهير القحطاني، وألكسندر بوفيتيكن، وديليان وايت، ومايكل هنتر، وتوم ليتل وهوبي برايس وغيرهم من الملاكمين.

موسم الدرعية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نزال الدرعية في الملاكمة نزال الدرعية التاريخي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يحضر نزال الدرعية التاريخي للملاكمة
سبق

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشاهد منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة والتي تُقام منافساته في "ميدان الدرعية" بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

يُشار إلى أن نزال الدرعية التاريخي يتألف من عشرة نزالات يشارك عددٌ من الملاكمين البارزين من بينهم الملاكم السعودي زهير القحطاني، وألكسندر بوفيتيكن، وديليان وايت، ومايكل هنتر، وتوم ليتل وهوبي برايس وغيرهم من الملاكمين.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
11:52 PM
اخر تعديل
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
01:16 AM

ولي العهد يحضر نزال الدرعية التاريخي للملاكمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,702

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشاهد منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة والتي تُقام منافساته في "ميدان الدرعية" بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

يُشار إلى أن نزال الدرعية التاريخي يتألف من عشرة نزالات يشارك عددٌ من الملاكمين البارزين من بينهم الملاكم السعودي زهير القحطاني، وألكسندر بوفيتيكن، وديليان وايت، ومايكل هنتر، وتوم ليتل وهوبي برايس وغيرهم من الملاكمين.

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