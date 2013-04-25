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على حساب توتنهام.. السيتي بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية

توج مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بفوزه الثمين 1-0 على توتنهام، الأحد، في المباراة النهائية للبطولة، على ملعب "ويمبلي" العريق في لندن.

وعادل مانشستر سيتي بهذا رقمين قياسيين في البطولة؛ حيث اقتسم مع ليفربول صدارة أكثر الفرق تتويجاً بلقب هذه البطولة، كما أصبح ثاني فريق فقط بعد ليفربول يتوج بلقب البطولة في 4 نسخ متتالية.

وكان ليفربول هو النادي الوحيد الذي سبق له الفوز باللقب 4 مرات متتالية، وكان ذلك من موسم 1980-1981 إلى - موسم 1983- 1984، قبل أن يعادل مانشستر سيتي هذا الرقم القياسي بإحراز اللقب للموسم الرابع على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخ البطولة، وفي المقابل تجمد رصيد توتنهام عند أربعة ألقاب كان أحدثها في موسم 2007- 2008.

وأحرز مانشستر سيتي أول ثلاثة ألقاب يمكنه الفوز بها في الموسم الجاري؛ حيث يتصدر الفريق أيضاً جدول الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط أمام مانشستر يونايتد، ويحتاج للفوز بمباراتين فقط من المباريات الخمس المتبقية له في المسابقة ليتوج بلقب البطولة.

وكذلك يمكن لمانشستر سيتي بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والمنافسة على الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، إذا نجح في اجتياز عقبة سان جيرمان في المربع الذهبي.

بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مانشستر سيتي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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على حساب توتنهام.. السيتي بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية
سبق

توج مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بفوزه الثمين 1-0 على توتنهام، الأحد، في المباراة النهائية للبطولة، على ملعب "ويمبلي" العريق في لندن.

وعادل مانشستر سيتي بهذا رقمين قياسيين في البطولة؛ حيث اقتسم مع ليفربول صدارة أكثر الفرق تتويجاً بلقب هذه البطولة، كما أصبح ثاني فريق فقط بعد ليفربول يتوج بلقب البطولة في 4 نسخ متتالية.

وكان ليفربول هو النادي الوحيد الذي سبق له الفوز باللقب 4 مرات متتالية، وكان ذلك من موسم 1980-1981 إلى - موسم 1983- 1984، قبل أن يعادل مانشستر سيتي هذا الرقم القياسي بإحراز اللقب للموسم الرابع على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخ البطولة، وفي المقابل تجمد رصيد توتنهام عند أربعة ألقاب كان أحدثها في موسم 2007- 2008.

وأحرز مانشستر سيتي أول ثلاثة ألقاب يمكنه الفوز بها في الموسم الجاري؛ حيث يتصدر الفريق أيضاً جدول الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط أمام مانشستر يونايتد، ويحتاج للفوز بمباراتين فقط من المباريات الخمس المتبقية له في المسابقة ليتوج بلقب البطولة.

وكذلك يمكن لمانشستر سيتي بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والمنافسة على الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، إذا نجح في اجتياز عقبة سان جيرمان في المربع الذهبي.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
09:58 PM

على حساب توتنهام.. السيتي بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بفوزه الثمين 1-0 على توتنهام، الأحد، في المباراة النهائية للبطولة، على ملعب "ويمبلي" العريق في لندن.

وعادل مانشستر سيتي بهذا رقمين قياسيين في البطولة؛ حيث اقتسم مع ليفربول صدارة أكثر الفرق تتويجاً بلقب هذه البطولة، كما أصبح ثاني فريق فقط بعد ليفربول يتوج بلقب البطولة في 4 نسخ متتالية.

وكان ليفربول هو النادي الوحيد الذي سبق له الفوز باللقب 4 مرات متتالية، وكان ذلك من موسم 1980-1981 إلى - موسم 1983- 1984، قبل أن يعادل مانشستر سيتي هذا الرقم القياسي بإحراز اللقب للموسم الرابع على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخ البطولة، وفي المقابل تجمد رصيد توتنهام عند أربعة ألقاب كان أحدثها في موسم 2007- 2008.

وأحرز مانشستر سيتي أول ثلاثة ألقاب يمكنه الفوز بها في الموسم الجاري؛ حيث يتصدر الفريق أيضاً جدول الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط أمام مانشستر يونايتد، ويحتاج للفوز بمباراتين فقط من المباريات الخمس المتبقية له في المسابقة ليتوج بلقب البطولة.

وكذلك يمكن لمانشستر سيتي بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والمنافسة على الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، إذا نجح في اجتياز عقبة سان جيرمان في المربع الذهبي.

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