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مكافأة ودعم.. "صناعي مكة" يدعو طلاب الثانوية والفئات كافة لدبلوم السيارات

سنتان يمكن للخريج بعدهما إتمام تدريبه بالكليات التقنية في جانب.. وفصل للجميع

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، عن فتح باب القبول والتسجيل واستقبال طلبات المتقدمين لدبلوم السيارات لخريجي الصف الأول أو الثاني الثانوي؛ حيث المدة سنتان يمكن للخريج بعدهما أن يكمل تدريبه بالكليات التقنية بعد ذلك.

كما تم فتح القبول كذلك لعدد من البرامج المهنية الصباحية التي مدتها فصل تدريبي واحد لجميع فئات المجتمع، في تخصصات صيانة السيارات وإدخال البيانات ومعالجة النصوص وصيانة المكيفات الشباكية وتركيبات الصفائح؛ حيث يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال؛ وذلك بدءًا من 4/ 7 إلى 16/ 4/ 1442؛ عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة

للتدريب التقني والمهني، على رابط القبول للمسارين المهني الدبلوم: http://bit.ly/2WP0AH5.

ويناسب هذا المسار جميع الفئات العمرية ومن تخرج من الثانوية أو الجامعة ولم يجد عمل وهي فرصة لهم كبيرة للانخراط في سوق العمل.

ودعا مدير المعهد المهندس سفر الغامدي، الراغبين للتقديم إلى الاطلاع على شروط التقديم على موقع المؤسسة أو على واتساب المعهد (0555015469)؛ مفيدًا بأنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر رسائل الجوال عقب عملية الفرز النهائي لاستكمال متطلبات التسجيل.

المعهد الصناعي الثانوي مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكافأة ودعم.. "صناعي مكة" يدعو طلاب الثانوية والفئات كافة لدبلوم السيارات
سبق

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، عن فتح باب القبول والتسجيل واستقبال طلبات المتقدمين لدبلوم السيارات لخريجي الصف الأول أو الثاني الثانوي؛ حيث المدة سنتان يمكن للخريج بعدهما أن يكمل تدريبه بالكليات التقنية بعد ذلك.

كما تم فتح القبول كذلك لعدد من البرامج المهنية الصباحية التي مدتها فصل تدريبي واحد لجميع فئات المجتمع، في تخصصات صيانة السيارات وإدخال البيانات ومعالجة النصوص وصيانة المكيفات الشباكية وتركيبات الصفائح؛ حيث يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال؛ وذلك بدءًا من 4/ 7 إلى 16/ 4/ 1442؛ عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة

للتدريب التقني والمهني، على رابط القبول للمسارين المهني الدبلوم: http://bit.ly/2WP0AH5.

ويناسب هذا المسار جميع الفئات العمرية ومن تخرج من الثانوية أو الجامعة ولم يجد عمل وهي فرصة لهم كبيرة للانخراط في سوق العمل.

ودعا مدير المعهد المهندس سفر الغامدي، الراغبين للتقديم إلى الاطلاع على شروط التقديم على موقع المؤسسة أو على واتساب المعهد (0555015469)؛ مفيدًا بأنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر رسائل الجوال عقب عملية الفرز النهائي لاستكمال متطلبات التسجيل.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
11:18 AM

مكافأة ودعم.. "صناعي مكة" يدعو طلاب الثانوية والفئات كافة لدبلوم السيارات

سنتان يمكن للخريج بعدهما إتمام تدريبه بالكليات التقنية في جانب.. وفصل للجميع

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
566

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، عن فتح باب القبول والتسجيل واستقبال طلبات المتقدمين لدبلوم السيارات لخريجي الصف الأول أو الثاني الثانوي؛ حيث المدة سنتان يمكن للخريج بعدهما أن يكمل تدريبه بالكليات التقنية بعد ذلك.

كما تم فتح القبول كذلك لعدد من البرامج المهنية الصباحية التي مدتها فصل تدريبي واحد لجميع فئات المجتمع، في تخصصات صيانة السيارات وإدخال البيانات ومعالجة النصوص وصيانة المكيفات الشباكية وتركيبات الصفائح؛ حيث يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال؛ وذلك بدءًا من 4/ 7 إلى 16/ 4/ 1442؛ عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة

للتدريب التقني والمهني، على رابط القبول للمسارين المهني الدبلوم: http://bit.ly/2WP0AH5.

ويناسب هذا المسار جميع الفئات العمرية ومن تخرج من الثانوية أو الجامعة ولم يجد عمل وهي فرصة لهم كبيرة للانخراط في سوق العمل.

ودعا مدير المعهد المهندس سفر الغامدي، الراغبين للتقديم إلى الاطلاع على شروط التقديم على موقع المؤسسة أو على واتساب المعهد (0555015469)؛ مفيدًا بأنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر رسائل الجوال عقب عملية الفرز النهائي لاستكمال متطلبات التسجيل.

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