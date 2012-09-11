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سكان عمارة بحي الإسكان الجنوبي بجدة يشكون من انقطاع الكهرباء

شكا سكان عمارة رقم 14 التي تحوي 24 شقة في إسكان الأمير عبدالمجيد المجموعة ثلاثة بجنوب جدة، جراء انقطاع الكهرباء لساعات وبشكل متكرر منذ قرابة الشهر.

وذكر الشاكون أنهم تقدموا بعدة بلاغات لشركة الكهرباء، فأفادت بالعطل يحتاج إلى فرقة مختصة وقد يحتاج إلى بعض الوقت لإصلاحه.

وأشاروا إلى أنه لم يحدث أي جديد ولاتزال مشكلة انقطاع الكهرباء قائمة.

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سكان عمارة بحي الإسكان الجنوبي بجدة يشكون من انقطاع الكهرباء
سبق

شكا سكان عمارة رقم 14 التي تحوي 24 شقة في إسكان الأمير عبدالمجيد المجموعة ثلاثة بجنوب جدة، جراء انقطاع الكهرباء لساعات وبشكل متكرر منذ قرابة الشهر.

وذكر الشاكون أنهم تقدموا بعدة بلاغات لشركة الكهرباء، فأفادت بالعطل يحتاج إلى فرقة مختصة وقد يحتاج إلى بعض الوقت لإصلاحه.

وأشاروا إلى أنه لم يحدث أي جديد ولاتزال مشكلة انقطاع الكهرباء قائمة.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
02:35 PM

سكان عمارة بحي الإسكان الجنوبي بجدة يشكون من انقطاع الكهرباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شكا سكان عمارة رقم 14 التي تحوي 24 شقة في إسكان الأمير عبدالمجيد المجموعة ثلاثة بجنوب جدة، جراء انقطاع الكهرباء لساعات وبشكل متكرر منذ قرابة الشهر.

وذكر الشاكون أنهم تقدموا بعدة بلاغات لشركة الكهرباء، فأفادت بالعطل يحتاج إلى فرقة مختصة وقد يحتاج إلى بعض الوقت لإصلاحه.

وأشاروا إلى أنه لم يحدث أي جديد ولاتزال مشكلة انقطاع الكهرباء قائمة.

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