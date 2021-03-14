النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. 18 طابع بريد سعودي يوثّق لأحداث عالمية ومحلية في 2020

أبرزها مرور 75 عامًا على إنشاء الجامعة العربية و20 عامًا على "موهبة"

وثّقت مؤسسة البريد السعودي، خلال العام الماضي، العديدَ من الأحداث العالمية والمحلية من خلال إصدار 18 طابعًا بريديًّا، أكدت من خلاله قدرتها على المواكبة والتطور المميز الذي تشهده هذه المؤسسة الوطنية العريقة.

واحتوت الطوابع البريدية للعام 2020م العديدَ من الأحداث التاريخية، أبرزها مرور 75 عامًا على إنشاء جامعة الدول العربية، ومرور 20 عامًا على تأسيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وإصدار طوابع بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين والتي أنتجت للمرة الأولى بتقنية تفاعلية، وطابع ثالث للخطوط الجوية السعودية، وآخر بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس وكالة الأنباء السعودية.

كما أصدرت طابع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي جاء بشعار (نحو إنسانية بلا حدود)، إلى جانب طابع خاص باليوم العالمي للبريد؛ فيما شملت طوابع المناسبات الوطنية طابعين الأول عن اليوم الوطني السعودي 90 والذي تزينت به عبارة (همة حتى القمة)، والثاني عن الرياض العاصمة العربية الرقمية.

كذلك وثقت مؤسسة البريد السعودي الأحداث الرياضية؛ حيث خصصت طابعًا بريديًّا لكأس السعودية للفروسية (سباق الخيل الأغلى في العالم)، وآخر لرالي داكار الدولي الذي استضافته السعودية تحت شعار (داكار السعودية)؛ فيما جاء التوثيق للعديد من المناسبات العامة ومنها قطار الحرمين السريع، وموسم ورد الطائف والصقور وحج 1441هـ والذي كان موسمًا استثنائيًّا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)؛ حيث توسطت هذا الطابع عبارة (صحة وسلامة المسلمين أولويتنا)، إلى جانب طابع بريد آخر بمناسبة العيد توسطته عبارة (عيدكم مبارك).

يُذكر أن مؤسسة البريد السعودي تعد الطوابع البريدية من أهم سمات ودلائل التطور التي تجسد وتؤرخ الأحداث والمناسبات لدى الدول والشعوب، وتختصر تلك النماذج الزمان والمكان وتسرد بتنوعاتها وألوانها تفاصيل غنية بالأحداث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. 18 طابع بريد سعودي يوثّق لأحداث عالمية ومحلية في 2020
سبق

وثّقت مؤسسة البريد السعودي، خلال العام الماضي، العديدَ من الأحداث العالمية والمحلية من خلال إصدار 18 طابعًا بريديًّا، أكدت من خلاله قدرتها على المواكبة والتطور المميز الذي تشهده هذه المؤسسة الوطنية العريقة.

واحتوت الطوابع البريدية للعام 2020م العديدَ من الأحداث التاريخية، أبرزها مرور 75 عامًا على إنشاء جامعة الدول العربية، ومرور 20 عامًا على تأسيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وإصدار طوابع بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين والتي أنتجت للمرة الأولى بتقنية تفاعلية، وطابع ثالث للخطوط الجوية السعودية، وآخر بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس وكالة الأنباء السعودية.

كما أصدرت طابع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي جاء بشعار (نحو إنسانية بلا حدود)، إلى جانب طابع خاص باليوم العالمي للبريد؛ فيما شملت طوابع المناسبات الوطنية طابعين الأول عن اليوم الوطني السعودي 90 والذي تزينت به عبارة (همة حتى القمة)، والثاني عن الرياض العاصمة العربية الرقمية.

كذلك وثقت مؤسسة البريد السعودي الأحداث الرياضية؛ حيث خصصت طابعًا بريديًّا لكأس السعودية للفروسية (سباق الخيل الأغلى في العالم)، وآخر لرالي داكار الدولي الذي استضافته السعودية تحت شعار (داكار السعودية)؛ فيما جاء التوثيق للعديد من المناسبات العامة ومنها قطار الحرمين السريع، وموسم ورد الطائف والصقور وحج 1441هـ والذي كان موسمًا استثنائيًّا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)؛ حيث توسطت هذا الطابع عبارة (صحة وسلامة المسلمين أولويتنا)، إلى جانب طابع بريد آخر بمناسبة العيد توسطته عبارة (عيدكم مبارك).

يُذكر أن مؤسسة البريد السعودي تعد الطوابع البريدية من أهم سمات ودلائل التطور التي تجسد وتؤرخ الأحداث والمناسبات لدى الدول والشعوب، وتختصر تلك النماذج الزمان والمكان وتسرد بتنوعاتها وألوانها تفاصيل غنية بالأحداث.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
01:41 PM

شاهد.. 18 طابع بريد سعودي يوثّق لأحداث عالمية ومحلية في 2020

أبرزها مرور 75 عامًا على إنشاء الجامعة العربية و20 عامًا على "موهبة"

A A A
نافل السبيعي - الرياض
0
498

وثّقت مؤسسة البريد السعودي، خلال العام الماضي، العديدَ من الأحداث العالمية والمحلية من خلال إصدار 18 طابعًا بريديًّا، أكدت من خلاله قدرتها على المواكبة والتطور المميز الذي تشهده هذه المؤسسة الوطنية العريقة.

واحتوت الطوابع البريدية للعام 2020م العديدَ من الأحداث التاريخية، أبرزها مرور 75 عامًا على إنشاء جامعة الدول العربية، ومرور 20 عامًا على تأسيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وإصدار طوابع بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين والتي أنتجت للمرة الأولى بتقنية تفاعلية، وطابع ثالث للخطوط الجوية السعودية، وآخر بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس وكالة الأنباء السعودية.

كما أصدرت طابع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي جاء بشعار (نحو إنسانية بلا حدود)، إلى جانب طابع خاص باليوم العالمي للبريد؛ فيما شملت طوابع المناسبات الوطنية طابعين الأول عن اليوم الوطني السعودي 90 والذي تزينت به عبارة (همة حتى القمة)، والثاني عن الرياض العاصمة العربية الرقمية.

كذلك وثقت مؤسسة البريد السعودي الأحداث الرياضية؛ حيث خصصت طابعًا بريديًّا لكأس السعودية للفروسية (سباق الخيل الأغلى في العالم)، وآخر لرالي داكار الدولي الذي استضافته السعودية تحت شعار (داكار السعودية)؛ فيما جاء التوثيق للعديد من المناسبات العامة ومنها قطار الحرمين السريع، وموسم ورد الطائف والصقور وحج 1441هـ والذي كان موسمًا استثنائيًّا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)؛ حيث توسطت هذا الطابع عبارة (صحة وسلامة المسلمين أولويتنا)، إلى جانب طابع بريد آخر بمناسبة العيد توسطته عبارة (عيدكم مبارك).

يُذكر أن مؤسسة البريد السعودي تعد الطوابع البريدية من أهم سمات ودلائل التطور التي تجسد وتؤرخ الأحداث والمناسبات لدى الدول والشعوب، وتختصر تلك النماذج الزمان والمكان وتسرد بتنوعاتها وألوانها تفاصيل غنية بالأحداث.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة