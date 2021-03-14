شاهد.. 18 طابع بريد سعودي يوثّق لأحداث عالمية ومحلية في 2020

أبرزها مرور 75 عامًا على إنشاء الجامعة العربية و20 عامًا على "موهبة"

وثّقت مؤسسة البريد السعودي، خلال العام الماضي، العديدَ من الأحداث العالمية والمحلية من خلال إصدار 18 طابعًا بريديًّا، أكدت من خلاله قدرتها على المواكبة والتطور المميز الذي تشهده هذه المؤسسة الوطنية العريقة.

واحتوت الطوابع البريدية للعام 2020م العديدَ من الأحداث التاريخية، أبرزها مرور 75 عامًا على إنشاء جامعة الدول العربية، ومرور 20 عامًا على تأسيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وإصدار طوابع بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين والتي أنتجت للمرة الأولى بتقنية تفاعلية، وطابع ثالث للخطوط الجوية السعودية، وآخر بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس وكالة الأنباء السعودية.

كما أصدرت طابع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي جاء بشعار (نحو إنسانية بلا حدود)، إلى جانب طابع خاص باليوم العالمي للبريد؛ فيما شملت طوابع المناسبات الوطنية طابعين الأول عن اليوم الوطني السعودي 90 والذي تزينت به عبارة (همة حتى القمة)، والثاني عن الرياض العاصمة العربية الرقمية.

كذلك وثقت مؤسسة البريد السعودي الأحداث الرياضية؛ حيث خصصت طابعًا بريديًّا لكأس السعودية للفروسية (سباق الخيل الأغلى في العالم)، وآخر لرالي داكار الدولي الذي استضافته السعودية تحت شعار (داكار السعودية)؛ فيما جاء التوثيق للعديد من المناسبات العامة ومنها قطار الحرمين السريع، وموسم ورد الطائف والصقور وحج 1441هـ والذي كان موسمًا استثنائيًّا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)؛ حيث توسطت هذا الطابع عبارة (صحة وسلامة المسلمين أولويتنا)، إلى جانب طابع بريد آخر بمناسبة العيد توسطته عبارة (عيدكم مبارك).

يُذكر أن مؤسسة البريد السعودي تعد الطوابع البريدية من أهم سمات ودلائل التطور التي تجسد وتؤرخ الأحداث والمناسبات لدى الدول والشعوب، وتختصر تلك النماذج الزمان والمكان وتسرد بتنوعاتها وألوانها تفاصيل غنية بالأحداث.