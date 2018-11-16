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"الآسيوي" يعلن التشكيلة المثالية لكأس آسيا على مر التاريخ

ثلاثة سعوديين يتواجدون بالقائمة.. وأكثر من مليوني مصوت

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لكأس آسيا على مر التاريخ.

وشهدت القائمة الأساسية تواجد الثنائي صالح النعيمة مدافع فريق الهلال السابق وياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال السابق، فيما تواجد فهد الهريفي لاعب وسط النصر السابق في قائمة البدلاء.

وقال الاتحاد الآسيوي إن الاقتراع شهد مشاركة 2.6 مليون مشجع على مدار عدة أسابيع، وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي:

الإيراني ناصر حجازي "حارس مرمى"، الدفاع مهدي فيكيا "ايران" صالح النعيمة "السعودية" زهينغ زهي "الصين"، خط الوسط علي كريمي "إيران" نشأت أكرم "العراق" شاو جياي "الصين" سيرفر جيباروف "أوزباكستان" هوندا "اليابان" خط الهجوم علي دائي "إيران" ياسر القحطاني "السعودية".

البدلاء:

الحارس نور صبري "العراق"، الدفاع جمال مبارك "الكويت"، سوه تشين "ماليزيا" الوسط تشيول "كوريا الجنوبية" فهد الهريفي "السعودية" الهجوم يونس محمود "العراق"

وفاز بتصويت المدربين الإيراني حشمت مهاجراني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"الآسيوي" يعلن التشكيلة المثالية لكأس آسيا على مر التاريخ
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لكأس آسيا على مر التاريخ.

وشهدت القائمة الأساسية تواجد الثنائي صالح النعيمة مدافع فريق الهلال السابق وياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال السابق، فيما تواجد فهد الهريفي لاعب وسط النصر السابق في قائمة البدلاء.

وقال الاتحاد الآسيوي إن الاقتراع شهد مشاركة 2.6 مليون مشجع على مدار عدة أسابيع، وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي:

الإيراني ناصر حجازي "حارس مرمى"، الدفاع مهدي فيكيا "ايران" صالح النعيمة "السعودية" زهينغ زهي "الصين"، خط الوسط علي كريمي "إيران" نشأت أكرم "العراق" شاو جياي "الصين" سيرفر جيباروف "أوزباكستان" هوندا "اليابان" خط الهجوم علي دائي "إيران" ياسر القحطاني "السعودية".

البدلاء:

الحارس نور صبري "العراق"، الدفاع جمال مبارك "الكويت"، سوه تشين "ماليزيا" الوسط تشيول "كوريا الجنوبية" فهد الهريفي "السعودية" الهجوم يونس محمود "العراق"

وفاز بتصويت المدربين الإيراني حشمت مهاجراني.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
04:47 PM

"الآسيوي" يعلن التشكيلة المثالية لكأس آسيا على مر التاريخ

ثلاثة سعوديين يتواجدون بالقائمة.. وأكثر من مليوني مصوت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,467

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لكأس آسيا على مر التاريخ.

وشهدت القائمة الأساسية تواجد الثنائي صالح النعيمة مدافع فريق الهلال السابق وياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال السابق، فيما تواجد فهد الهريفي لاعب وسط النصر السابق في قائمة البدلاء.

وقال الاتحاد الآسيوي إن الاقتراع شهد مشاركة 2.6 مليون مشجع على مدار عدة أسابيع، وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي:

الإيراني ناصر حجازي "حارس مرمى"، الدفاع مهدي فيكيا "ايران" صالح النعيمة "السعودية" زهينغ زهي "الصين"، خط الوسط علي كريمي "إيران" نشأت أكرم "العراق" شاو جياي "الصين" سيرفر جيباروف "أوزباكستان" هوندا "اليابان" خط الهجوم علي دائي "إيران" ياسر القحطاني "السعودية".

البدلاء:

الحارس نور صبري "العراق"، الدفاع جمال مبارك "الكويت"، سوه تشين "ماليزيا" الوسط تشيول "كوريا الجنوبية" فهد الهريفي "السعودية" الهجوم يونس محمود "العراق"

وفاز بتصويت المدربين الإيراني حشمت مهاجراني.

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