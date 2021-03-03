المراقبون الدوليون يصلون إلى ليبيا للإشراف على وقف إطلاق النار

طليعة تضم 10 أعضاء للإعداد للمهمة

وصلت طليعة فريق مراقبين دوليين تضم نحو عشرة أشخاص إلى العاصمة الليبية طرابلس؛ للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر، والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد، بحسب ما ذكرت مصادر متطابقة، اليوم الأربعاء.

وبيّن مصدر دبلوماسي في تونس أن هذه الطليعة المكونة من ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وصلت إلى طرابلس أمس عبر العاصمة التونسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن مهمة هذه البعثة التي يفترض أن تستمر خمسة أسابيع، هي التحضير لنشر مراقبين لاحقاً في آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

ومن ناحيته، أوضح مصدر دبلوماسي في نيويورك أن هذه البعثة ستقدم إلى مجلس الأمن في 19 مارس تقريراً عن وقف إطلاق النار، ورحيل آلية مراقبة القوات الأجنبية.



ويفترض أن يزور المراقبون مدينة سرت، الواقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ومصراتة (الغرب) وبنغازي (الشرق).