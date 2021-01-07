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في مناطق عدة بالمملكة.. الأمن البيئي يضبط 52 طناً من الحطب المحلي

قال: كانت معدّة للبيع بحوزة 69 مخالفًا و محمّلة على متن 54 مركبة

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة من الأمن العام من ضبط أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع.

وقد استطاعت القوات أن ترصد هذه الكمية محمّلة على متن 54 مركبة يقوم ببيعها 69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مناطق عدة بالمملكة.. الأمن البيئي يضبط 52 طناً من الحطب المحلي
سبق

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة من الأمن العام من ضبط أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع.

وقد استطاعت القوات أن ترصد هذه الكمية محمّلة على متن 54 مركبة يقوم ببيعها 69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
02:07 PM
اخر تعديل
07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
03:41 PM

في مناطق عدة بالمملكة.. الأمن البيئي يضبط 52 طناً من الحطب المحلي

قال: كانت معدّة للبيع بحوزة 69 مخالفًا و محمّلة على متن 54 مركبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,150

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة من الأمن العام من ضبط أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع.

وقد استطاعت القوات أن ترصد هذه الكمية محمّلة على متن 54 مركبة يقوم ببيعها 69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.

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