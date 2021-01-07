تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة من الأمن العام من ضبط أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع.
وقد استطاعت القوات أن ترصد هذه الكمية محمّلة على متن 54 مركبة يقوم ببيعها 69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.
في مناطق عدة بالمملكة.. الأمن البيئي يضبط 52 طناً من الحطب المحلي
قال: كانت معدّة للبيع بحوزة 69 مخالفًا و محمّلة على متن 54 مركبة
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة من الأمن العام من ضبط أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع.
وقد استطاعت القوات أن ترصد هذه الكمية محمّلة على متن 54 مركبة يقوم ببيعها 69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.
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في مناطق عدة بالمملكة.. الأمن البيئي يضبط 52 طناً من الحطب المحليصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-07
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة من الأمن العام من ضبط أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع.
07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
02:07 PM
اخر تعديل
07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
03:41 PM
في مناطق عدة بالمملكة.. الأمن البيئي يضبط 52 طناً من الحطب المحلي
قال: كانت معدّة للبيع بحوزة 69 مخالفًا و محمّلة على متن 54 مركبة
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة من الأمن العام من ضبط أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع.
وقد استطاعت القوات أن ترصد هذه الكمية محمّلة على متن 54 مركبة يقوم ببيعها 69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.
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