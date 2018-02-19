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القيادة تعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا الانهيارات الأرضية

جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس البرازيل جايير بولسونارو رئيس، في ضحايا الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس جنوب شرق بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "بلغني نبأ الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس جنوب شرق بلدكم، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا الانهيارات الأرضية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس البرازيل جايير بولسونارو رئيس، في ضحايا الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس جنوب شرق بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "بلغني نبأ الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس جنوب شرق بلدكم، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين".

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
11:24 PM

القيادة تعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا الانهيارات الأرضية

جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس البرازيل جايير بولسونارو رئيس، في ضحايا الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس جنوب شرق بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "بلغني نبأ الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس جنوب شرق بلدكم، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين".

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