ولي العهد يدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز "هوك"

تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محليًّا بأيادٍ وطنية

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس أول طائرة تدريب نفاثة من طراز "هوك" تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محليًّا بأيادي أبناء الوطن، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

وفور وصول سمو لي العهد اطلع على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة "هوك" من قِبل الشباب السعودي، والاختبارات التي تتم على الطائرة بعد التجميع، واختبار قبول الطائرة بعد الطيران، إضافة إلى شرح عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني في نقل وتوطين التقنية؛ إذ يعمل أكثر من 70 % من الشباب السعودي على تجميع 22 طائرة من طراز هوك بعد تدربهم أكثر من سنتين على أيدي خبرات عالمية في إطار تمكين الصناعات الوطنية الحربية، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق وظائف نوعية.. التي تعد أحد أهم أهداف رؤية الوطن الطموحة 2030.

وقد شهد سمو ولي العهد حفل التدشين الذي اشتمل على عرض مرئي حول مراحل تجميع الطائرة، ثم قام سمو ولي العهد بسحب مجسم لمقود الطائرة؛ إذ أزاح الستار عن الطائرة، كما قام سموه بالتوقيع على مقدمة الطائرة.

ثم التُقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وطاقم العمل لهذه الطائرة.

بعد ذلك توجَّه سمو ولي العهد إلى منصة عرض إقلاع الطائرة، حيث استأذن قائد الطائرة من سمو ولي العهد عبر جهاز الاتصال اللاسلكي للإقلاع، ووجَّهه سموه بالإقلاع قائلاً: "بسم الله، وعلى بركة الله. حلق فوق أغلى أرض".

وقد أشرف البرنامج السعودي - البريطاني للتعاون الدفاعي بالتعاون مع شركة (BAE SYSTEMS - بي إيه إي سيستمز) على تدريب الشباب السعودي بمشاركة أكثر من 25 شركة وطنية.