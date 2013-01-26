السهيمي يرزق بـ "عز"

رُزِق الزميل الإعلامي سلطان السهيمي مراسل "سبق" بمحافظة العرضيات، بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "عز".
"سبق" تبارك لـ "السهيمي"، سائلين المولى عز وجل أن يجعله من مواليد السعادة، ومن حفظة كتاب الله.
رُزِق الزميل الإعلامي سلطان السهيمي مراسل "سبق" بمحافظة العرضيات، بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "عز".
"سبق" تبارك لـ "السهيمي"، سائلين المولى عز وجل أن يجعله من مواليد السعادة، ومن حفظة كتاب الله.
رُزِق الزميل الإعلامي سلطان السهيمي مراسل "سبق" بمحافظة العرضيات، بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "عز".
"سبق" تبارك لـ "السهيمي"، سائلين المولى عز وجل أن يجعله من مواليد السعادة، ومن حفظة كتاب الله.
رُزِق الزميل الإعلامي سلطان السهيمي مراسل "سبق" بمحافظة العرضيات، بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "عز".
"سبق" تبارك لـ "السهيمي"، سائلين المولى عز وجل أن يجعله من مواليد السعادة، ومن حفظة كتاب الله.