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السهيمي يرزق بـ "عز"

رُزِق الزميل الإعلامي سلطان السهيمي مراسل "سبق" بمحافظة العرضيات، بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "عز".

"سبق" تبارك لـ "السهيمي"، سائلين المولى عز وجل أن يجعله من مواليد السعادة، ومن حفظة كتاب الله.

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السهيمي يرزق بـ "عز"
سبق

رُزِق الزميل الإعلامي سلطان السهيمي مراسل "سبق" بمحافظة العرضيات، بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "عز".

"سبق" تبارك لـ "السهيمي"، سائلين المولى عز وجل أن يجعله من مواليد السعادة، ومن حفظة كتاب الله.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
01:16 AM

السهيمي يرزق بـ "عز"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رُزِق الزميل الإعلامي سلطان السهيمي مراسل "سبق" بمحافظة العرضيات، بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "عز".

"سبق" تبارك لـ "السهيمي"، سائلين المولى عز وجل أن يجعله من مواليد السعادة، ومن حفظة كتاب الله.

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