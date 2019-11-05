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"حفرة" تعطب إطارات سيارات بالرياض وسط طريق خريص السريع

مطالبة المسؤولين بالتدخل فورًا لإغلاقها تجنبًا لوقوع أضرار أو حوادث

تضررت يوم أمس ثلاث مركبات من جراء سقوطها في حفرة وسط طريق خريص السريع مع طريق الإمام عبدالله بن سعود، حيث أعطبت العجلات، دون أي تحرك من الجهات المعنية ولا جود وسائل سلامة أو لوحات إرشادية أو احترازات سلامة.

حيث قال أحد المتضررين وهو المواطن عبدالمجيد الموسى إنه حين مروره بكوبري تقاطع طريق خريص مع طريق الإمام عبدالله بن سعود تفاجأ بوجود حفرة وسط طريق خريص السريع تسببت في تلف سيارتي، وتسببت في إطارات السيارات التي تقع فيها، ولا يوجد بجانبها أي لوحات إرشادية أو احترازات سلامة، كما لا يمكن تلافيها لوجودها وسط طريق سريع خطر مليء بالسيارات الصغيرة المسرعة والشاحنات الكبيرة.

وبيَّن أنه خلال وجوده فقط في الموقع لفترة قصيرة تعرضت ثلاث مركبات لتلف الإطارات فكيف تكون الإحصائية طوال اليوم؟!

وناشد المواطن وصاحب السيارة المتضررة المسؤولين بالتدخل فورًا لإغلاق الحفرة التي تشكل خطرًا على قائدي المركبات، وإنهاء معاناة الطريق حفاظًا على سلامتهم، وتجنبًا لوقوع أضرار أو حوادث.

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"حفرة" تعطب إطارات سيارات بالرياض وسط طريق خريص السريع
سبق

تضررت يوم أمس ثلاث مركبات من جراء سقوطها في حفرة وسط طريق خريص السريع مع طريق الإمام عبدالله بن سعود، حيث أعطبت العجلات، دون أي تحرك من الجهات المعنية ولا جود وسائل سلامة أو لوحات إرشادية أو احترازات سلامة.

حيث قال أحد المتضررين وهو المواطن عبدالمجيد الموسى إنه حين مروره بكوبري تقاطع طريق خريص مع طريق الإمام عبدالله بن سعود تفاجأ بوجود حفرة وسط طريق خريص السريع تسببت في تلف سيارتي، وتسببت في إطارات السيارات التي تقع فيها، ولا يوجد بجانبها أي لوحات إرشادية أو احترازات سلامة، كما لا يمكن تلافيها لوجودها وسط طريق سريع خطر مليء بالسيارات الصغيرة المسرعة والشاحنات الكبيرة.

وبيَّن أنه خلال وجوده فقط في الموقع لفترة قصيرة تعرضت ثلاث مركبات لتلف الإطارات فكيف تكون الإحصائية طوال اليوم؟!

وناشد المواطن وصاحب السيارة المتضررة المسؤولين بالتدخل فورًا لإغلاق الحفرة التي تشكل خطرًا على قائدي المركبات، وإنهاء معاناة الطريق حفاظًا على سلامتهم، وتجنبًا لوقوع أضرار أو حوادث.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
01:36 AM

"حفرة" تعطب إطارات سيارات بالرياض وسط طريق خريص السريع

مطالبة المسؤولين بالتدخل فورًا لإغلاقها تجنبًا لوقوع أضرار أو حوادث

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سعود الدعجاني - الرياض
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تضررت يوم أمس ثلاث مركبات من جراء سقوطها في حفرة وسط طريق خريص السريع مع طريق الإمام عبدالله بن سعود، حيث أعطبت العجلات، دون أي تحرك من الجهات المعنية ولا جود وسائل سلامة أو لوحات إرشادية أو احترازات سلامة.

حيث قال أحد المتضررين وهو المواطن عبدالمجيد الموسى إنه حين مروره بكوبري تقاطع طريق خريص مع طريق الإمام عبدالله بن سعود تفاجأ بوجود حفرة وسط طريق خريص السريع تسببت في تلف سيارتي، وتسببت في إطارات السيارات التي تقع فيها، ولا يوجد بجانبها أي لوحات إرشادية أو احترازات سلامة، كما لا يمكن تلافيها لوجودها وسط طريق سريع خطر مليء بالسيارات الصغيرة المسرعة والشاحنات الكبيرة.

وبيَّن أنه خلال وجوده فقط في الموقع لفترة قصيرة تعرضت ثلاث مركبات لتلف الإطارات فكيف تكون الإحصائية طوال اليوم؟!

وناشد المواطن وصاحب السيارة المتضررة المسؤولين بالتدخل فورًا لإغلاق الحفرة التي تشكل خطرًا على قائدي المركبات، وإنهاء معاناة الطريق حفاظًا على سلامتهم، وتجنبًا لوقوع أضرار أو حوادث.

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