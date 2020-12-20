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رئيس البرلمان العربي: انخراط الدول العربية في الثورة الصناعية الرابعة أمر حتمي

مطالباً بتبني استراتيجية عربية تهدف إلى الوفاء بمتطلبات هذه الثورة العالمية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن انخراط الدول العربية بقوة في الثورة الصناعية الرابعة ومنظومة الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً أو رفاهية بل أصبح أمراً حتمياً للتأثير في المجتمع الدولي، مطالباً بتبني استراتيجية عربية تهدف إلى الوفاء بمتطلبات هذه الثورة العالمية وتوطين تقنية الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات بما يتناسب مع خصوصية المجتمعات العربية ومنظومة القيم وحقوق الإنسان الخاصة بها.

وأشار العسومي، في كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى الحقوقي الثاني الذي نظمته افتراضياً جمعية المرصد لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، إلى التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في مجال حقوق الإنسان، والتي تأتي غالباً نتيجة الاستخدام الخاطئ والتوظيف السيء لما يُتيحه من إمكانيات هائلة، وما يترتب على ذلك من جرائمَ إلكترونيةٍ تنتهك خصوصية الإنسان وتتعدى على حقوقه، بل وتُهدِد الأمن القومي للدول في الكثير من الحالات.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أهمية إنشاء منظومة قانونية وقيمية وأخلاقية ومؤسساتية شاملة، تضمن عدم سيطرة الآلة على الإنسان، وإنما تُوظِفها بشكل جيد لخِدْمة حقوق الإنسان وتعزيز ممارسته لحرياته.

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رئيس البرلمان العربي: انخراط الدول العربية في الثورة الصناعية الرابعة أمر حتمي
سبق

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن انخراط الدول العربية بقوة في الثورة الصناعية الرابعة ومنظومة الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً أو رفاهية بل أصبح أمراً حتمياً للتأثير في المجتمع الدولي، مطالباً بتبني استراتيجية عربية تهدف إلى الوفاء بمتطلبات هذه الثورة العالمية وتوطين تقنية الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات بما يتناسب مع خصوصية المجتمعات العربية ومنظومة القيم وحقوق الإنسان الخاصة بها.

وأشار العسومي، في كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى الحقوقي الثاني الذي نظمته افتراضياً جمعية المرصد لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، إلى التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في مجال حقوق الإنسان، والتي تأتي غالباً نتيجة الاستخدام الخاطئ والتوظيف السيء لما يُتيحه من إمكانيات هائلة، وما يترتب على ذلك من جرائمَ إلكترونيةٍ تنتهك خصوصية الإنسان وتتعدى على حقوقه، بل وتُهدِد الأمن القومي للدول في الكثير من الحالات.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أهمية إنشاء منظومة قانونية وقيمية وأخلاقية ومؤسساتية شاملة، تضمن عدم سيطرة الآلة على الإنسان، وإنما تُوظِفها بشكل جيد لخِدْمة حقوق الإنسان وتعزيز ممارسته لحرياته.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
03:00 PM

رئيس البرلمان العربي: انخراط الدول العربية في الثورة الصناعية الرابعة أمر حتمي

مطالباً بتبني استراتيجية عربية تهدف إلى الوفاء بمتطلبات هذه الثورة العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن انخراط الدول العربية بقوة في الثورة الصناعية الرابعة ومنظومة الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً أو رفاهية بل أصبح أمراً حتمياً للتأثير في المجتمع الدولي، مطالباً بتبني استراتيجية عربية تهدف إلى الوفاء بمتطلبات هذه الثورة العالمية وتوطين تقنية الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات بما يتناسب مع خصوصية المجتمعات العربية ومنظومة القيم وحقوق الإنسان الخاصة بها.

وأشار العسومي، في كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى الحقوقي الثاني الذي نظمته افتراضياً جمعية المرصد لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، إلى التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في مجال حقوق الإنسان، والتي تأتي غالباً نتيجة الاستخدام الخاطئ والتوظيف السيء لما يُتيحه من إمكانيات هائلة، وما يترتب على ذلك من جرائمَ إلكترونيةٍ تنتهك خصوصية الإنسان وتتعدى على حقوقه، بل وتُهدِد الأمن القومي للدول في الكثير من الحالات.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أهمية إنشاء منظومة قانونية وقيمية وأخلاقية ومؤسساتية شاملة، تضمن عدم سيطرة الآلة على الإنسان، وإنما تُوظِفها بشكل جيد لخِدْمة حقوق الإنسان وتعزيز ممارسته لحرياته.

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