"التجارة" تحصل على شهادة التميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية

لتكون ضمن أربع جهات حكومية حاصلة على الشهادة حول العالم

قدّم وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد عبدالله القصبي، التهنئة لفريق العمل الطموح بـ"وزارة التجارة" بمناسبة تحقيقهم شهادة التميز المؤسسي (Recognised For Excellence 4 Stars) من منظمة (EFQM) كأول جهة حكومية في المملكة.

وقال "القصبي": أشكرهم على جهودهم الإبداعية وعملهم المؤسسي، لتكون الوزارة ضمن 10% من المنظمات الحائزة عليها في العالم.

وتعتبر "التجارة" أول جهة حكومية تمنح هذه الشهادة بـ4 نجوم، للتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة؛ لتكون ضمن أربع جهات حكومية حاصلة على الشهادة حول العالم.

من جهته، قال ماجد البواردي نائب وزير التجارة والاستثمار: أبارك لزملائي تحقيق هذا الإنجاز، النتائج تعكس إبداعكم وتعاونكم وعملكم المؤسسي الاحترافي خلال سنوات. أفخر دائمًا بالعمل معكم، وبيّض الله وجيهكم، والقادم أجمل بتوفيق الله ثم تواجد أمثالكم في هذا الصرح لخدمة هذا الوطن الغالي وأبنائه.