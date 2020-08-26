هيلاري كلينتون تنصح "بايدن": لا تُقِر بالهزيمة أمام "ترامب"

قالت: يجب أن تكون لدينا فِرَقنا لمواجهة قوة تخويف الجمهوريين

قالت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون، التي خسرت عام 2016 أمام دونالد ترامب: إن على مرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن، عدم الإقرار بالهزيمة، إلى أن يتم الانتهاء من فرز جميع الأصوات في الانتخابات المقبلة التي من المحتمل أن تكون نتيجتها متقاربة جدًّا.

وأضافت كلينتون أن التأخير في فرز الأصوات -حيث من المتوقع أن يصل التصويت عبر البريد إلى مستويات غير مسبوقة- يعني أن على بايدن أن يُحجم عن الإقرار بالهزيمة في البداية.

وقالت كلينتون في مقابلة مع برنامج "ذا سيركس" على قناة شوتايم: إنه يجب على "جو بايدن أن لا يُقر بالهزيمة تحت أي ظرف؛ لأني أظن أن العملية سوف تطول؛ وبالتالي أعتقد أنه سيفوز في حال لم نتراجع قيد أنملة وإذا كان تركيزنا وصلابتنا بمستوى الطرف الآخر".

ووفق "سكاي نيوز"؛ فإن كلينتون التي فازت بالتصويت الشعبي بفارق نحو ثلاثة ملايين صوت عن ترامب لكنها خسرت أمامه في إحصاء المجمعات الانتخابية، أشارت إلى أن الجمهوريين يأملون في الحصول على النتيجة التي يسعون إليها من خلال التصويت الشخصي خلال اليوم الانتخابي، وليس بالضرورة انتظار فرز أصوات متأخرة عبر البريد.

وتأتي تعليقات كلينتون بعد تحذيرات من الجانبين بأن النتيجة قد لا تُعرف مساء الثالث من نوفمبر.

وقالت: إن أمام الجمهوريين "عدة سيناريوهات يتطلعون إليها، أحدها العبث بأصوات الغائبين".

وأضافت: "هم يعتقدون أن هذا الأمر قد يساعدهم في الحصول على هامش ضيق في أصوات المجمعات الانتخابية في يوم الانتخاب".

وقالت: "يجب أن تكون لدينا فِرَقنا الخاصة لمواجهة قوة التخويف الذي سيمارسه الجمهوريون وترامب خارج مراكز الاقتراع".

ومن المتوقع أن يقترع الأمريكيون بأعداد هائلة عبر البريد في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل بسبب جائحة كوفيد-19؛ لكن ترامب عارَضَ منح مزيد من التمويل لخدمة البريد التي تعاني من ضائقة مالية؛ مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستُستخدم للمساعدة في عمليات الاقتراع.