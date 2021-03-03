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"أوغلو": تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود البحرية بينهما

ربط إمكانية الوصول للمباحثات بمسار العلاقات

ذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم (الأربعاء)، أن "تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ وفقاً لمسار علاقاتهما".

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجورجي في أنقرة قال "أوغلو": "يمكننا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع مصر، من خلال التفاوض على المساحات البحرية؛ وفقاً لمسار علاقاتنا"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وبيّن الوزير التركي أن جولات التنقيب المصرية عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط "احترمت الجرف القاري لتركيا"، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن أنقرة تلقت الأمر بإيجابية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أوغلو": تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود البحرية بينهما
سبق

ذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم (الأربعاء)، أن "تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ وفقاً لمسار علاقاتهما".

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجورجي في أنقرة قال "أوغلو": "يمكننا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع مصر، من خلال التفاوض على المساحات البحرية؛ وفقاً لمسار علاقاتنا"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وبيّن الوزير التركي أن جولات التنقيب المصرية عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط "احترمت الجرف القاري لتركيا"، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن أنقرة تلقت الأمر بإيجابية.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
06:00 PM

"أوغلو": تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود البحرية بينهما

ربط إمكانية الوصول للمباحثات بمسار العلاقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم (الأربعاء)، أن "تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ وفقاً لمسار علاقاتهما".

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجورجي في أنقرة قال "أوغلو": "يمكننا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع مصر، من خلال التفاوض على المساحات البحرية؛ وفقاً لمسار علاقاتنا"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وبيّن الوزير التركي أن جولات التنقيب المصرية عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط "احترمت الجرف القاري لتركيا"، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن أنقرة تلقت الأمر بإيجابية.

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