"أوغلو": تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود البحرية بينهما

ربط إمكانية الوصول للمباحثات بمسار العلاقات

ذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم (الأربعاء)، أن "تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ وفقاً لمسار علاقاتهما".

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجورجي في أنقرة قال "أوغلو": "يمكننا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع مصر، من خلال التفاوض على المساحات البحرية؛ وفقاً لمسار علاقاتنا"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وبيّن الوزير التركي أن جولات التنقيب المصرية عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط "احترمت الجرف القاري لتركيا"، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن أنقرة تلقت الأمر بإيجابية.