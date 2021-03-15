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"نيوم" تعلن بدء التسجيل في برنامج مهارات المستقبل

يتكون من عدة مسارات

أعلنت شركة "نيوم" من خلال مبادراتها المجتمعية إتاحة التسجيل في برنامج "مهارات المستقبل"، الذي يتكون من عدة مسارات منها مسار التدريب الاحترافي، ومسار التدريب الإلكتروني للموظفين والباحثين عن عمل من أبناء المجتمع المحلي، ويهدف إلى تطوير مهاراتهم التقنية والرقمية وتمكينهم من تبني ‎" مهارات المستقبل " بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الشركة ‏أن مسار التدريب الاحترافي يشتمل على عدة دورات مكثفة في المجالات التقنية والرقمية التي تسهم بتزويد من هم على رأس العمل بالأدوات المطلوبة لدعمهم في تطوير كفاءة عملهم ورفع المحتوى التقني لديهم، مشيرةً إلى أن من شروط الانضمام لهذا المسار أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم على رأس العمل في إحدى الوظائف التقنية أو الرقمية ولديه شهادة دبلوم على الأقل, داعيةً الراغبين في الانضمام لهذا المسار إلى الدخول على الرابط التالي :- http://bit.ly/3l7G915.

وفيما يتعلق بالمسار الثاني أبانت شركة "نيوم" أن التدريب الإلكتروني يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للباحثين عن عمل من خلال تدريبهم عن بعد, حيث يسهم البرنامج في تمكين كوادر وطنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية, وذلك من خلال تصميم وتقديم مسارات تدريبية تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة من شأنها دعمهم للحصول على وظيفة وتحقيق النجاح، ومن شروط الانضمام لهذا المسار أن يكون عمر المتقدم 18 عاماً فأعلى, وأن يكون المتقدم منقطعاً عن العمل أو متخرجاً، وأن يكون المستوى التعليمي للمتقدم دبلوماً فأعلى.

ودعت "نيوم" الراغبين في الانضمام لمسار التدريب الإلكتروني التسجيل عبر الرابط التالي:- http://bit.ly/3vdgmZW.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نيوم" تعلن بدء التسجيل في برنامج مهارات المستقبل
سبق

أعلنت شركة "نيوم" من خلال مبادراتها المجتمعية إتاحة التسجيل في برنامج "مهارات المستقبل"، الذي يتكون من عدة مسارات منها مسار التدريب الاحترافي، ومسار التدريب الإلكتروني للموظفين والباحثين عن عمل من أبناء المجتمع المحلي، ويهدف إلى تطوير مهاراتهم التقنية والرقمية وتمكينهم من تبني ‎" مهارات المستقبل " بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الشركة ‏أن مسار التدريب الاحترافي يشتمل على عدة دورات مكثفة في المجالات التقنية والرقمية التي تسهم بتزويد من هم على رأس العمل بالأدوات المطلوبة لدعمهم في تطوير كفاءة عملهم ورفع المحتوى التقني لديهم، مشيرةً إلى أن من شروط الانضمام لهذا المسار أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم على رأس العمل في إحدى الوظائف التقنية أو الرقمية ولديه شهادة دبلوم على الأقل, داعيةً الراغبين في الانضمام لهذا المسار إلى الدخول على الرابط التالي :- http://bit.ly/3l7G915.

وفيما يتعلق بالمسار الثاني أبانت شركة "نيوم" أن التدريب الإلكتروني يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للباحثين عن عمل من خلال تدريبهم عن بعد, حيث يسهم البرنامج في تمكين كوادر وطنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية, وذلك من خلال تصميم وتقديم مسارات تدريبية تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة من شأنها دعمهم للحصول على وظيفة وتحقيق النجاح، ومن شروط الانضمام لهذا المسار أن يكون عمر المتقدم 18 عاماً فأعلى, وأن يكون المتقدم منقطعاً عن العمل أو متخرجاً، وأن يكون المستوى التعليمي للمتقدم دبلوماً فأعلى.

ودعت "نيوم" الراغبين في الانضمام لمسار التدريب الإلكتروني التسجيل عبر الرابط التالي:- http://bit.ly/3vdgmZW.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
08:18 PM

"نيوم" تعلن بدء التسجيل في برنامج مهارات المستقبل

يتكون من عدة مسارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أعلنت شركة "نيوم" من خلال مبادراتها المجتمعية إتاحة التسجيل في برنامج "مهارات المستقبل"، الذي يتكون من عدة مسارات منها مسار التدريب الاحترافي، ومسار التدريب الإلكتروني للموظفين والباحثين عن عمل من أبناء المجتمع المحلي، ويهدف إلى تطوير مهاراتهم التقنية والرقمية وتمكينهم من تبني ‎" مهارات المستقبل " بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الشركة ‏أن مسار التدريب الاحترافي يشتمل على عدة دورات مكثفة في المجالات التقنية والرقمية التي تسهم بتزويد من هم على رأس العمل بالأدوات المطلوبة لدعمهم في تطوير كفاءة عملهم ورفع المحتوى التقني لديهم، مشيرةً إلى أن من شروط الانضمام لهذا المسار أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم على رأس العمل في إحدى الوظائف التقنية أو الرقمية ولديه شهادة دبلوم على الأقل, داعيةً الراغبين في الانضمام لهذا المسار إلى الدخول على الرابط التالي :- http://bit.ly/3l7G915.

وفيما يتعلق بالمسار الثاني أبانت شركة "نيوم" أن التدريب الإلكتروني يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للباحثين عن عمل من خلال تدريبهم عن بعد, حيث يسهم البرنامج في تمكين كوادر وطنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية, وذلك من خلال تصميم وتقديم مسارات تدريبية تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة من شأنها دعمهم للحصول على وظيفة وتحقيق النجاح، ومن شروط الانضمام لهذا المسار أن يكون عمر المتقدم 18 عاماً فأعلى, وأن يكون المتقدم منقطعاً عن العمل أو متخرجاً، وأن يكون المستوى التعليمي للمتقدم دبلوماً فأعلى.

ودعت "نيوم" الراغبين في الانضمام لمسار التدريب الإلكتروني التسجيل عبر الرابط التالي:- http://bit.ly/3vdgmZW.

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