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مهرجان "البُن الخولاني9" بجازان.. نافذة تسويقية لأجود أنواع القهوة الفاخرة

يواصل فعالياته خلال سوق البن والمعارض الحكومية والخاصة والأسر المنتجة

يعد مهرجان البُن الخولاني السعودي التاسع المقام حالياً بمحافظة الداير بني مالك واحداً من أهم منافذ التسويق الرئيسة لحبوب القهوة الفاخرة بمنطقة جازان، وأحد عوامل الجذب السياحي للتعريف بالمحافظات الجبلية.

وتفصيلاً، يقدم "١٥٠" مزارعاً بالقطاع الجبلي بالمنطقة، البُن الخولاني السعودي ذا الجودة العالية – وفقاً للنتائج المخبرية - عبر المهرجان، الذي حقق نجاحات متواصلة خلال السنوات الماضية، في التوسع في زراعة البُن، وتعزيز الجدوى الاقتصادية الكبيرة لزراعته.

ويواصل المهرجان فعالياته من خلال سوق البن ومعارض الإدارات الحكومية والخاصة ومعرض للفنون ومعرض للتراث والأسر المنتجة وأماكن بيع القهوة التي تعرض عبر عدد من الشركات وشباب الأعمال، فيما تؤدي الجهات الصحية ممثلة في مراكز الرعاية الأولية ببني مالك ومستشفى بني مالك وهيئة الهلال الأحمر بالداير مهامها في قياس درجة الحرارة للزوّار، وتطبيق التباعد وارتداء الكمامات.

ويتجول الزوّار من خلال مسارات البن للتسوق وتذوق أجود أنواع البن مروراً بالمعارض الحكومية التي يُشرح فيها ما يقدم من خدمات لمزارعي البن، فيما يقدم معرض الفنون عدداً من اللوحات التراثية والزراعية وعرضاً للحرف اليدوية، فضلاً عن مشاركة الأسر المنتجة التي تقدم للزائر المنتجات التراثية الشعبية.

يذكر أن المهرجان يستقبل زوّاره على مدى سبعة أيام من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.

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مهرجان "البُن الخولاني9" بجازان.. نافذة تسويقية لأجود أنواع القهوة الفاخرة
سبق

يعد مهرجان البُن الخولاني السعودي التاسع المقام حالياً بمحافظة الداير بني مالك واحداً من أهم منافذ التسويق الرئيسة لحبوب القهوة الفاخرة بمنطقة جازان، وأحد عوامل الجذب السياحي للتعريف بالمحافظات الجبلية.

وتفصيلاً، يقدم "١٥٠" مزارعاً بالقطاع الجبلي بالمنطقة، البُن الخولاني السعودي ذا الجودة العالية – وفقاً للنتائج المخبرية - عبر المهرجان، الذي حقق نجاحات متواصلة خلال السنوات الماضية، في التوسع في زراعة البُن، وتعزيز الجدوى الاقتصادية الكبيرة لزراعته.

ويواصل المهرجان فعالياته من خلال سوق البن ومعارض الإدارات الحكومية والخاصة ومعرض للفنون ومعرض للتراث والأسر المنتجة وأماكن بيع القهوة التي تعرض عبر عدد من الشركات وشباب الأعمال، فيما تؤدي الجهات الصحية ممثلة في مراكز الرعاية الأولية ببني مالك ومستشفى بني مالك وهيئة الهلال الأحمر بالداير مهامها في قياس درجة الحرارة للزوّار، وتطبيق التباعد وارتداء الكمامات.

ويتجول الزوّار من خلال مسارات البن للتسوق وتذوق أجود أنواع البن مروراً بالمعارض الحكومية التي يُشرح فيها ما يقدم من خدمات لمزارعي البن، فيما يقدم معرض الفنون عدداً من اللوحات التراثية والزراعية وعرضاً للحرف اليدوية، فضلاً عن مشاركة الأسر المنتجة التي تقدم للزائر المنتجات التراثية الشعبية.

يذكر أن المهرجان يستقبل زوّاره على مدى سبعة أيام من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
12:46 AM

مهرجان "البُن الخولاني9" بجازان.. نافذة تسويقية لأجود أنواع القهوة الفاخرة

يواصل فعالياته خلال سوق البن والمعارض الحكومية والخاصة والأسر المنتجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بني مالك
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يعد مهرجان البُن الخولاني السعودي التاسع المقام حالياً بمحافظة الداير بني مالك واحداً من أهم منافذ التسويق الرئيسة لحبوب القهوة الفاخرة بمنطقة جازان، وأحد عوامل الجذب السياحي للتعريف بالمحافظات الجبلية.

وتفصيلاً، يقدم "١٥٠" مزارعاً بالقطاع الجبلي بالمنطقة، البُن الخولاني السعودي ذا الجودة العالية – وفقاً للنتائج المخبرية - عبر المهرجان، الذي حقق نجاحات متواصلة خلال السنوات الماضية، في التوسع في زراعة البُن، وتعزيز الجدوى الاقتصادية الكبيرة لزراعته.

ويواصل المهرجان فعالياته من خلال سوق البن ومعارض الإدارات الحكومية والخاصة ومعرض للفنون ومعرض للتراث والأسر المنتجة وأماكن بيع القهوة التي تعرض عبر عدد من الشركات وشباب الأعمال، فيما تؤدي الجهات الصحية ممثلة في مراكز الرعاية الأولية ببني مالك ومستشفى بني مالك وهيئة الهلال الأحمر بالداير مهامها في قياس درجة الحرارة للزوّار، وتطبيق التباعد وارتداء الكمامات.

ويتجول الزوّار من خلال مسارات البن للتسوق وتذوق أجود أنواع البن مروراً بالمعارض الحكومية التي يُشرح فيها ما يقدم من خدمات لمزارعي البن، فيما يقدم معرض الفنون عدداً من اللوحات التراثية والزراعية وعرضاً للحرف اليدوية، فضلاً عن مشاركة الأسر المنتجة التي تقدم للزائر المنتجات التراثية الشعبية.

يذكر أن المهرجان يستقبل زوّاره على مدى سبعة أيام من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.

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