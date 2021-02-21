قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 3,000 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

"الملك سلمان للإغاثة" يوزع 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا بمأرب وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-21 قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 3,000 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442 04:16 PM

"الملك سلمان للإغاثة" يوزع 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا بمأرب في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق





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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 3,000 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.