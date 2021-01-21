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عدسة "سبق" توثِّق قرية الدارين التاريخية جنوب الطائف

يرجع تاريخها لأكثر من 700 سنة.. وبُنيت بالحجر والخشب

تصوير: ماجد عسيري

تمتاز قرية الدارين الأثرية في بلاد بني مالك جنوب مدينة الطائف بالإرث التاريخي في العمران، بحصونها، وقلاعها القديمة، والكتابات، ومزارعها الكثيرة، وجبالها الجميلة.. ويرجع تاريخها لأكثر من 700 سنة، وتعد مَعلمًا من معالم السياحة.

ووثَّقت "سبق" بعض الحصون والقلاع في قرية الدارين في بلاد ثقيف بوادي ترعة جنوب الطائف، الذي يعد أكبر أودية بلاد ثقيف مساحة، وأظهرت جمال الطبيعة، وكثرة زراعتها، وإنتاجها.

وتتميز القرية بالحصون التاريخية في العصور القديمة التي تم بناؤها بالحجر والخشب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدسة "سبق" توثِّق قرية الدارين التاريخية جنوب الطائف
سبق

تصوير: ماجد عسيري

تمتاز قرية الدارين الأثرية في بلاد بني مالك جنوب مدينة الطائف بالإرث التاريخي في العمران، بحصونها، وقلاعها القديمة، والكتابات، ومزارعها الكثيرة، وجبالها الجميلة.. ويرجع تاريخها لأكثر من 700 سنة، وتعد مَعلمًا من معالم السياحة.

ووثَّقت "سبق" بعض الحصون والقلاع في قرية الدارين في بلاد ثقيف بوادي ترعة جنوب الطائف، الذي يعد أكبر أودية بلاد ثقيف مساحة، وأظهرت جمال الطبيعة، وكثرة زراعتها، وإنتاجها.

وتتميز القرية بالحصون التاريخية في العصور القديمة التي تم بناؤها بالحجر والخشب.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
12:58 AM
اخر تعديل
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
01:29 AM

عدسة "سبق" توثِّق قرية الدارين التاريخية جنوب الطائف

يرجع تاريخها لأكثر من 700 سنة.. وبُنيت بالحجر والخشب

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
1
538

تصوير: ماجد عسيري

تمتاز قرية الدارين الأثرية في بلاد بني مالك جنوب مدينة الطائف بالإرث التاريخي في العمران، بحصونها، وقلاعها القديمة، والكتابات، ومزارعها الكثيرة، وجبالها الجميلة.. ويرجع تاريخها لأكثر من 700 سنة، وتعد مَعلمًا من معالم السياحة.

ووثَّقت "سبق" بعض الحصون والقلاع في قرية الدارين في بلاد ثقيف بوادي ترعة جنوب الطائف، الذي يعد أكبر أودية بلاد ثقيف مساحة، وأظهرت جمال الطبيعة، وكثرة زراعتها، وإنتاجها.

وتتميز القرية بالحصون التاريخية في العصور القديمة التي تم بناؤها بالحجر والخشب.

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