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"صحة بيشة" تحقق المركز الأول في مؤشرات لوحة الارتباط بنهاية عام 2021م

‪ حصدت أعلى نسبة تقييم بالمملكة في الخدمات الإدارية والصحية ورضا المستفيدين

حققت صحة بيشة أعلى نسبة في مؤشرات لوحة الارتباط خلال شهر ديسمبر من عام 2021م.

وأكدت "صحة بيشة" أنها حصلت على أعلى نسبة تقييم على مستوى وزارة الصحة بالمملكة في كل من الخدمات الإدارية 97,8 ، والخدمات الصحية 92,3 ، ورضا المستفيدين 92,1 ، والجودة والسلامة 83,2 ، والهندسية 74,7 .

و قالت "صحة بيشة"، إنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وإن جميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة لمواجهة هذه الجائحة بشكل مستمر وفق منظومة وبرامج وزارة الصحة.

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"صحة بيشة" تحقق المركز الأول في مؤشرات لوحة الارتباط بنهاية عام 2021م
سبق

حققت صحة بيشة أعلى نسبة في مؤشرات لوحة الارتباط خلال شهر ديسمبر من عام 2021م.

وأكدت "صحة بيشة" أنها حصلت على أعلى نسبة تقييم على مستوى وزارة الصحة بالمملكة في كل من الخدمات الإدارية 97,8 ، والخدمات الصحية 92,3 ، ورضا المستفيدين 92,1 ، والجودة والسلامة 83,2 ، والهندسية 74,7 .

و قالت "صحة بيشة"، إنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وإن جميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة لمواجهة هذه الجائحة بشكل مستمر وفق منظومة وبرامج وزارة الصحة.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
08:59 PM

"صحة بيشة" تحقق المركز الأول في مؤشرات لوحة الارتباط بنهاية عام 2021م

‪ حصدت أعلى نسبة تقييم بالمملكة في الخدمات الإدارية والصحية ورضا المستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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حققت صحة بيشة أعلى نسبة في مؤشرات لوحة الارتباط خلال شهر ديسمبر من عام 2021م.

وأكدت "صحة بيشة" أنها حصلت على أعلى نسبة تقييم على مستوى وزارة الصحة بالمملكة في كل من الخدمات الإدارية 97,8 ، والخدمات الصحية 92,3 ، ورضا المستفيدين 92,1 ، والجودة والسلامة 83,2 ، والهندسية 74,7 .

و قالت "صحة بيشة"، إنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وإن جميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة لمواجهة هذه الجائحة بشكل مستمر وفق منظومة وبرامج وزارة الصحة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,484
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,431
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,765
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,665

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