"صحة بيشة" تحقق المركز الأول في مؤشرات لوحة الارتباط بنهاية عام 2021م
حصدت أعلى نسبة تقييم بالمملكة في الخدمات الإدارية والصحية ورضا المستفيدين
حققت صحة بيشة أعلى نسبة في مؤشرات لوحة الارتباط خلال شهر ديسمبر من عام 2021م.
وأكدت "صحة بيشة" أنها حصلت على أعلى نسبة تقييم على مستوى وزارة الصحة بالمملكة في كل من الخدمات الإدارية 97,8 ، والخدمات الصحية 92,3 ، ورضا المستفيدين 92,1 ، والجودة والسلامة 83,2 ، والهندسية 74,7 .
و قالت "صحة بيشة"، إنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وإن جميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة لمواجهة هذه الجائحة بشكل مستمر وفق منظومة وبرامج وزارة الصحة.
"صحة بيشة" تحقق المركز الأول في مؤشرات لوحة الارتباط بنهاية عام 2021م
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-01-12
حققت صحة بيشة أعلى نسبة في مؤشرات لوحة الارتباط خلال شهر ديسمبر من عام 2021م.
وأكدت "صحة بيشة" أنها حصلت على أعلى نسبة تقييم على مستوى وزارة الصحة بالمملكة في كل من الخدمات الإدارية 97,8 ، والخدمات الصحية 92,3 ، ورضا المستفيدين 92,1 ، والجودة والسلامة 83,2 ، والهندسية 74,7 .
و قالت "صحة بيشة"، إنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وإن جميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة لمواجهة هذه الجائحة بشكل مستمر وفق منظومة وبرامج وزارة الصحة.
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
08:59 PM
"صحة بيشة" تحقق المركز الأول في مؤشرات لوحة الارتباط بنهاية عام 2021م
حصدت أعلى نسبة تقييم بالمملكة في الخدمات الإدارية والصحية ورضا المستفيدين
حققت صحة بيشة أعلى نسبة في مؤشرات لوحة الارتباط خلال شهر ديسمبر من عام 2021م.
وأكدت "صحة بيشة" أنها حصلت على أعلى نسبة تقييم على مستوى وزارة الصحة بالمملكة في كل من الخدمات الإدارية 97,8 ، والخدمات الصحية 92,3 ، ورضا المستفيدين 92,1 ، والجودة والسلامة 83,2 ، والهندسية 74,7 .
و قالت "صحة بيشة"، إنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وإن جميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة لمواجهة هذه الجائحة بشكل مستمر وفق منظومة وبرامج وزارة الصحة.