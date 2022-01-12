"صحة بيشة" تحقق المركز الأول في مؤشرات لوحة الارتباط بنهاية عام 2021م

‪ حصدت أعلى نسبة تقييم بالمملكة في الخدمات الإدارية والصحية ورضا المستفيدين

حققت صحة بيشة أعلى نسبة في مؤشرات لوحة الارتباط خلال شهر ديسمبر من عام 2021م.

وأكدت "صحة بيشة" أنها حصلت على أعلى نسبة تقييم على مستوى وزارة الصحة بالمملكة في كل من الخدمات الإدارية 97,8 ، والخدمات الصحية 92,3 ، ورضا المستفيدين 92,1 ، والجودة والسلامة 83,2 ، والهندسية 74,7 .

و قالت "صحة بيشة"، إنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وإن جميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة لمواجهة هذه الجائحة بشكل مستمر وفق منظومة وبرامج وزارة الصحة.