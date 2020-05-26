النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ابتداءً من 21 يونيو العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة

بدءاً من الأحد المقبل .. السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة ما عدا مساجد مكة واستئناف الرحلات الداخلية والتنقل بين المناطق

كورونا.. ماليزيا تسجّل 172 إصابة جديدة والإجمالي 7417

عدد حالات الشفاء بلغ 5979 حالة والوفيات استقرّت عند 115

سجّلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7417 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن عدد حالات الشفاء بلغ 5979 حالة بعد تسجيل 34 حالة جديدة، فيما استقرّ عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. ماليزيا تسجّل 172 إصابة جديدة والإجمالي 7417
سبق

سجّلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7417 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن عدد حالات الشفاء بلغ 5979 حالة بعد تسجيل 34 حالة جديدة، فيما استقرّ عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
12:47 PM

كورونا.. ماليزيا تسجّل 172 إصابة جديدة والإجمالي 7417

عدد حالات الشفاء بلغ 5979 حالة والوفيات استقرّت عند 115

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - كوالالمبور
0
204

سجّلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7417 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن عدد حالات الشفاء بلغ 5979 حالة بعد تسجيل 34 حالة جديدة، فيما استقرّ عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,526
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,829
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,603

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة