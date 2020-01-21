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علماء يكتشفون السبب الرئيسي للجلطة القلبية المفاجئة.. تعرّف عليه

الاحتشاء الشكل الأكثر شيوعاً لمرض القلب والأوعية الدموية في أنحاء العالم

كشف علماء من جامعة ييل في الولايات المتحدة أن أحد الأسباب الرئيسية للنوبة القلبية المفاجئة هو التعرض لجزيئات متناهية الصغر، غالباً ما توجد في الهواء الملوث.

حلل باحثون في أوغسبورغ بألمانيا بيانات حالات غير قاتلة لانسداد عضلة القلب لدى ستة آلاف مريض تقريباً، كما تمّت مقارنة وقت حدوث النوبات القلبية مع معدلات تلوث الهواء، مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى كيوم الأسبوع والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" الروسية اتضح أنه يمكن للجزيئات أن تسبب خللاً في القلب في الساعات القليلة الأولى من تعرض الجسم لها، فهي تخترق الدم والخلايا بسهولة؛ بسبب حجمها الصغير، بحسب مجلة "Environmental Health Perspectives".

وتصل هذه الجزيئات إلى أحجام فائقة الدقة "100 نانومتر" أو أقل، ومصدرها الرئيسي هو انبعاثات عوادم السيارات.

واحتشاء عضلة القلب أو النوبة القلبية هو الشكل الأكثر شيوعاً لمرض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم.

الولايات المتحدة جامعة ييل النوبة القلبية

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علماء يكتشفون السبب الرئيسي للجلطة القلبية المفاجئة.. تعرّف عليه
سبق

كشف علماء من جامعة ييل في الولايات المتحدة أن أحد الأسباب الرئيسية للنوبة القلبية المفاجئة هو التعرض لجزيئات متناهية الصغر، غالباً ما توجد في الهواء الملوث.

حلل باحثون في أوغسبورغ بألمانيا بيانات حالات غير قاتلة لانسداد عضلة القلب لدى ستة آلاف مريض تقريباً، كما تمّت مقارنة وقت حدوث النوبات القلبية مع معدلات تلوث الهواء، مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى كيوم الأسبوع والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" الروسية اتضح أنه يمكن للجزيئات أن تسبب خللاً في القلب في الساعات القليلة الأولى من تعرض الجسم لها، فهي تخترق الدم والخلايا بسهولة؛ بسبب حجمها الصغير، بحسب مجلة "Environmental Health Perspectives".

وتصل هذه الجزيئات إلى أحجام فائقة الدقة "100 نانومتر" أو أقل، ومصدرها الرئيسي هو انبعاثات عوادم السيارات.

واحتشاء عضلة القلب أو النوبة القلبية هو الشكل الأكثر شيوعاً لمرض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
10:36 AM

علماء يكتشفون السبب الرئيسي للجلطة القلبية المفاجئة.. تعرّف عليه

الاحتشاء الشكل الأكثر شيوعاً لمرض القلب والأوعية الدموية في أنحاء العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف علماء من جامعة ييل في الولايات المتحدة أن أحد الأسباب الرئيسية للنوبة القلبية المفاجئة هو التعرض لجزيئات متناهية الصغر، غالباً ما توجد في الهواء الملوث.

حلل باحثون في أوغسبورغ بألمانيا بيانات حالات غير قاتلة لانسداد عضلة القلب لدى ستة آلاف مريض تقريباً، كما تمّت مقارنة وقت حدوث النوبات القلبية مع معدلات تلوث الهواء، مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى كيوم الأسبوع والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" الروسية اتضح أنه يمكن للجزيئات أن تسبب خللاً في القلب في الساعات القليلة الأولى من تعرض الجسم لها، فهي تخترق الدم والخلايا بسهولة؛ بسبب حجمها الصغير، بحسب مجلة "Environmental Health Perspectives".

وتصل هذه الجزيئات إلى أحجام فائقة الدقة "100 نانومتر" أو أقل، ومصدرها الرئيسي هو انبعاثات عوادم السيارات.

واحتشاء عضلة القلب أو النوبة القلبية هو الشكل الأكثر شيوعاً لمرض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم.

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