مشاركة قطر في الكأس الذهبية تثير الريبة.. مغردون: عرفنا كيف حصلوا على كأس العالم

بعد موافقة "كونكاكاف" على دعوتها إلى نسختي 2021 و2023

أثارت مشاركة قطر المرتقبة في البطولة القارية لاتحاد الكونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي"، والتي تسمى بـ"الكأس الذهبية" استياء شديداً، وردود فعل واسعة على إثر الخطوة التي وصفها البعض بالمدفوعة مسبقاً، وتفوت الفرصة على أحد المنتخبات الذي ينتمي للمنطقة من المشاركة في البطولة!

ووافق قبل أيام قليلة اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) على مشاركة المنتخب القطري في نسختي 2021 و2023 من بطولة الكأس الذهبية، على إثر شراكة إستراتيجية وقعها الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث مع اتحاد الكونكاكاف.

وجاء في البيان الذي أصدره الاتحاد القطري عقب إبرام الشراكة: "ستشهد الشراكة بين الجانبين قيام الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا بدور مهم على كافة مستويات كرة القدم والرياضة بوجه عام في منطقة الكونكاكاف، وتقديم برامج طويلة الأجل ضمن أنشطة كرة القدم من أجل التنمية في أنحاء المنطقة".

وأضاف البيان: "وتتضمن الشراكة أيضاً تنظيم الجيل المبهر، برنامج المسؤولية المجتمعية في اللجنة العليا، وبرنامج "نكست بلاي" التابع للكونكاكاف، أنشطة كرة القدم من أجل التنمية في دول أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، إذ سيركز هذ التعاون على إعداد مدربي المجتمع، بما سيعود بالفائدة على آلاف الشباب في أنحاء هذه المنطقة، والمساعدة في ترك إرث إنساني دائم لبطولة كأس العالم قي قطر 2022".

وسبق أن شاركت قطر في بطولة "كوبا أمريكا" لعام 2019، وأقصيت من الأدوار الأولى بعد سلسلة من النتائج الهزيلة، وهي المشاركة التي أثارت حفيظة ودهشة المتابعين للبطولة؛ بسبب البعد الجغرافي الهائل بين الدوحة وقارة أمريكا الجنوبية.

ومن المنتظر أن تشارك الإمارة الخليجية الصغيرة في النسخة القادمة من "كوبا أمريكا" لعام 2021، والتي تنطلق قبل "الكأس الذهبية" بشهر واحد فقط، لتحقق قطر -التي تنتمي لآسيا- الرقم القياسي في المشاركة في البطولات القارية في عام واحد فقط!

استياء بين المغردين

وأبدى عدد من المغردين استياءهم من المشاركة القطرية المدفوعة الثمن، على حسب وصفهم، والتي تحرم أحد فرق المنطقة من المشاركة المستحقة، حيث تقام تصفيات لعدد 12 منتخباً تمثل المنطقة، خلال الفترة من 2 إلى 6 يوليو 2021 في الولايات المتحدة الأمريكية، ليشارك منهم 3 فرق فقط إلى جانب المتأهلين رسمياً والمنتخب الآسيوي الضيف!

وكتب أحد الحسابات الأمريكية معلقاً: "أكره مشاركة الضيوف في هذه البطولات الإقليمية كثيراً. إنه أمر سخيف، ويقلل من قيمة البطولة، ويمثل ضربة في الأسنان لتلك البلدان في المنطقة التي لم تتأهل".

كما كتبت المغردة إيف جوليا مشككة في نزاهة المشاركة القطرية بشكل غير مباشر: "نعرف الآن كيف حصلت قطر على تنظيم كأس العالم.. شيء مثير للاشمئزاز".

وشاركتها مغردة أخرى تُدعى كريستينا، الرأي نفسه، بقولها: "حقيقة.. نعلم جميعاً كيف حصلوا على كأس العالم، لا شيء من هذا يُعد مفاجأة".

وعلق المغرد كارلوس، بقوله: "ربما يمكننا قول الكثير عن (كونكاكاف).. لقد دعوهم لأنهم بحاجة إلى المال الرخيص، الذي يمكن الحصول عليه من قطر".