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"السديس": إطلاق صاروخين على الرياض وجازان في ظل الأوضاع الراهنة إمعانٌ في الكيد

محاولة بائسة لترويع الآمنين ممن لا يخافون الله.. وفعل ينبذه الدين الإسلامي

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الهجوم الغاشم على مملكتنا الغالية في ظل الأوضاع الراهنة، بصاروخين على مدينتي الرياض وجازان، والتي فشلت بفضل الله ثم بفضل أبطال الدفاع الجوي.

وقال السديس: إن الهجوم الغاشم على بلادنا في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلاد؛ إمعانٌ في الكيد، ووجه كالح للمغرضين، ومحاولة بائسة لترويع الآمنين من أناس لا يخافون الله، وهو فعل ينبذه الدين الإسلامي الحنيف، وقد باء بالفشل ولله الحمد.

وأشاد بالدفاع الجوي وقال: إن الصاروخين اللذيْن أُطلِقا على الرياض وجازان، تم التصدي لها -بفضل الله- من قِبَل أبطال الدفاع الجوي الأشاوس العيون الساهرة على حدود بلادنا والذين يقفون بالمرصاد لمن يحاول أن يمسّ بلاد الحرمين بسوء، ونحمد الله أن سخّر للمملكة أبطالًا بواسل يقفون في وجه العدو المتربص بالمملكة العربية السعودية ومقدساتها وشعبها وأمنها.

كما نوّه الشيخ عبدالرحمن السديس بجهود القيادة الحكيمة؛ مبينًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تقف بالمرصاد لكل مَن تُسوَل له نفسه زعزعة أمنها واستقرارها؛ فلله الحمد على ما أنعم به على بلاد الحرمين من حكومة حازمة على المعتدين، وخادمة للحرمين الشريفين.

وفي الختام دعا السديس الله سبحانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- أن يوفقهم للخير، وأن يُنعم عليهم بالصحة والعافية والسلامة، وأن يحفظهم من كل شر وسوء، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صواريخ باليستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس": إطلاق صاروخين على الرياض وجازان في ظل الأوضاع الراهنة إمعانٌ في الكيد
سبق

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الهجوم الغاشم على مملكتنا الغالية في ظل الأوضاع الراهنة، بصاروخين على مدينتي الرياض وجازان، والتي فشلت بفضل الله ثم بفضل أبطال الدفاع الجوي.

وقال السديس: إن الهجوم الغاشم على بلادنا في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلاد؛ إمعانٌ في الكيد، ووجه كالح للمغرضين، ومحاولة بائسة لترويع الآمنين من أناس لا يخافون الله، وهو فعل ينبذه الدين الإسلامي الحنيف، وقد باء بالفشل ولله الحمد.

وأشاد بالدفاع الجوي وقال: إن الصاروخين اللذيْن أُطلِقا على الرياض وجازان، تم التصدي لها -بفضل الله- من قِبَل أبطال الدفاع الجوي الأشاوس العيون الساهرة على حدود بلادنا والذين يقفون بالمرصاد لمن يحاول أن يمسّ بلاد الحرمين بسوء، ونحمد الله أن سخّر للمملكة أبطالًا بواسل يقفون في وجه العدو المتربص بالمملكة العربية السعودية ومقدساتها وشعبها وأمنها.

كما نوّه الشيخ عبدالرحمن السديس بجهود القيادة الحكيمة؛ مبينًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تقف بالمرصاد لكل مَن تُسوَل له نفسه زعزعة أمنها واستقرارها؛ فلله الحمد على ما أنعم به على بلاد الحرمين من حكومة حازمة على المعتدين، وخادمة للحرمين الشريفين.

وفي الختام دعا السديس الله سبحانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- أن يوفقهم للخير، وأن يُنعم عليهم بالصحة والعافية والسلامة، وأن يحفظهم من كل شر وسوء، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:27 AM

"السديس": إطلاق صاروخين على الرياض وجازان في ظل الأوضاع الراهنة إمعانٌ في الكيد

محاولة بائسة لترويع الآمنين ممن لا يخافون الله.. وفعل ينبذه الدين الإسلامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الهجوم الغاشم على مملكتنا الغالية في ظل الأوضاع الراهنة، بصاروخين على مدينتي الرياض وجازان، والتي فشلت بفضل الله ثم بفضل أبطال الدفاع الجوي.

وقال السديس: إن الهجوم الغاشم على بلادنا في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلاد؛ إمعانٌ في الكيد، ووجه كالح للمغرضين، ومحاولة بائسة لترويع الآمنين من أناس لا يخافون الله، وهو فعل ينبذه الدين الإسلامي الحنيف، وقد باء بالفشل ولله الحمد.

وأشاد بالدفاع الجوي وقال: إن الصاروخين اللذيْن أُطلِقا على الرياض وجازان، تم التصدي لها -بفضل الله- من قِبَل أبطال الدفاع الجوي الأشاوس العيون الساهرة على حدود بلادنا والذين يقفون بالمرصاد لمن يحاول أن يمسّ بلاد الحرمين بسوء، ونحمد الله أن سخّر للمملكة أبطالًا بواسل يقفون في وجه العدو المتربص بالمملكة العربية السعودية ومقدساتها وشعبها وأمنها.

كما نوّه الشيخ عبدالرحمن السديس بجهود القيادة الحكيمة؛ مبينًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تقف بالمرصاد لكل مَن تُسوَل له نفسه زعزعة أمنها واستقرارها؛ فلله الحمد على ما أنعم به على بلاد الحرمين من حكومة حازمة على المعتدين، وخادمة للحرمين الشريفين.

وفي الختام دعا السديس الله سبحانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- أن يوفقهم للخير، وأن يُنعم عليهم بالصحة والعافية والسلامة، وأن يحفظهم من كل شر وسوء، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين.

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