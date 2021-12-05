"مدني جدة" يخمد حريقاً اندلع في شقة سكنية

تمكّنت فرق الدفاع المدني في جدة من إخماد حريق نشب في شقة سكنية فجر اليوم.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #جدة -فجر اليوم- حريقاً في شقة سكنية، دون وقوع إصاباتٍ، ولله الحمد.
تمكّنت فرق الدفاع المدني في جدة من إخماد حريق نشب في شقة سكنية فجر اليوم.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #جدة -فجر اليوم- حريقاً في شقة سكنية، دون وقوع إصاباتٍ، ولله الحمد.
تمكّنت فرق الدفاع المدني في جدة من إخماد حريق نشب في شقة سكنية فجر اليوم.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #جدة -فجر اليوم- حريقاً في شقة سكنية، دون وقوع إصاباتٍ، ولله الحمد.
تمكّنت فرق الدفاع المدني في جدة من إخماد حريق نشب في شقة سكنية فجر اليوم.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #جدة -فجر اليوم- حريقاً في شقة سكنية، دون وقوع إصاباتٍ، ولله الحمد.