وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #جدة -فجر اليوم- حريقاً في شقة سكنية، دون وقوع إصاباتٍ، ولله الحمد.

تمكّنت فرق الدفاع المدني في جدة من إخماد حريق نشب في شقة سكنية فجر اليوم.

"مدني جدة" يخمد حريقاً اندلع في شقة سكنية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-05 تمكّنت فرق الدفاع المدني في جدة من إخماد حريق نشب في شقة سكنية فجر اليوم. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #جدة -فجر اليوم- حريقاً في شقة سكنية، دون وقوع إصاباتٍ، ولله الحمد.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 09:02 AM

"مدني جدة" يخمد حريقاً اندلع في شقة سكنية قال: نشب فجر اليوم.. ولم يحدث أي إصابات





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تمكّنت فرق الدفاع المدني في جدة من إخماد حريق نشب في شقة سكنية فجر اليوم.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #جدة -فجر اليوم- حريقاً في شقة سكنية، دون وقوع إصاباتٍ، ولله الحمد.