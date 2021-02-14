النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
صدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى ٦٤ عاماً

النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي هرّب أموالاً وذهب إلى خارج المملكة

أمانة الجوف وبلدياتها تغلق 48 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا خلال 3 أيام

ضبط 83 مخالفة أبرزها عدم تطبيق التباعد وعدم ارتداء الكمامة وعدم قياس درجة الحرارة

أغلقت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية 48 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الجولات الميدانية المكثفة التي تنفذها فرق الرقابة الصحية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.
وكشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن تنفيذ 339 جولة رقابية خلال 3 أيام ضُبط خلالها 83 مخالفة من أبرزها عدم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشأة، ودخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم قياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين عند المداخل وعدم إبراز تطبيق توكلنا.
وأكد أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المنشآت المخالفة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال خدمة البلاغات الموحدة 940.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الجوف وبلدياتها تغلق 48 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا خلال 3 أيام
سبق

أغلقت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية 48 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الجولات الميدانية المكثفة التي تنفذها فرق الرقابة الصحية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.
وكشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن تنفيذ 339 جولة رقابية خلال 3 أيام ضُبط خلالها 83 مخالفة من أبرزها عدم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشأة، ودخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم قياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين عند المداخل وعدم إبراز تطبيق توكلنا.
وأكد أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المنشآت المخالفة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال خدمة البلاغات الموحدة 940.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
07:50 PM

أمانة الجوف وبلدياتها تغلق 48 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا خلال 3 أيام

ضبط 83 مخالفة أبرزها عدم تطبيق التباعد وعدم ارتداء الكمامة وعدم قياس درجة الحرارة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
0
63

أغلقت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية 48 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الجولات الميدانية المكثفة التي تنفذها فرق الرقابة الصحية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.
وكشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن تنفيذ 339 جولة رقابية خلال 3 أيام ضُبط خلالها 83 مخالفة من أبرزها عدم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشأة، ودخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم قياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين عند المداخل وعدم إبراز تطبيق توكلنا.
وأكد أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المنشآت المخالفة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال خدمة البلاغات الموحدة 940.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,473

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة