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بالأسماء.. مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحات لوظائف "التدريب التقني"

دعتهن لتعبئة النماذج المخصصة للتوظيف وإحضار الوثائق المطلوبة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسماء المرشحات في المسابقة التدريبية رقم (382) خلال الفترة 1-5/5/ 1442هـ والتي طرحتها المؤسسة لسد احتياج عدد من الوحدات التدريبية لقطاع البنات في عدد من التخصصات التدريبية على الوظائف الشاغرة.

وحددت "المؤسسة" مواعيد حضور الاختبار المحوسب والمقابلة الشخصية للمرشحات، ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، من تاريخ 8/ 8/ 1442هـ إلى 12/ 8/ 1442هـ حسب الموعد المحدد أمام اسم كل متقدمة، وأن مقر المقابلات الشخصية والاختبار بمبنى الكلية الرقمية للبنات.

وأكدت على جميع المرشحات لحضور الاختبار والمقابلة إحضار إشعار التقديم (الطلب الإلكتروني) على المسابقة رقم (382) وتعبئة نموذج طلب التوظيف (101 أ) للموظفات، و(101 ب) لغير الموظفات، ونموذج المعلومات عن الخدمات السابقة، وبيانات الموظفة الشخصية + صورة من رقم الحساب البنكي الآيبان، مع صورة من المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، وإحضار الأصل للمطابقة والتصديق.

كما طالبتهن باصطحاب أصل السجل الأكاديمي وصورة منه، وصورة من معادلة الشهادة (للشهادات من خارج المملكة فقط)، أو قرار ابتعاث لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لإعداد المدربين التقنيين، وصور مصدقة من شهادات الدورات التدريبية، ويجب أن يكون تاريخها بعد تاريخ الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، مع الخبرات العملية، ونسخة من الهوية الوطنية سارية المفعول مع الأصل للمطابقة والتصديق.

وأكدت "مؤسسة التدريب التقني والمهني" أنه سيتم استبعاد المتقدمات من إجراء المقابلة الشخصية، ومن المسابقة، في حال عدم اجتيازهن الاختبار، أو من لم تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة، كذلك المتقدمات الحاصلات على مؤهلات عن طريق الانتساب أو الانتظام الجزئي أو التعليم عن بعد.

ويمكن الاطلاع على الأسماء عبر الرابط: https://tvtc.gov.sa/pdf/candidates-names-women.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحات لوظائف "التدريب التقني"
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسماء المرشحات في المسابقة التدريبية رقم (382) خلال الفترة 1-5/5/ 1442هـ والتي طرحتها المؤسسة لسد احتياج عدد من الوحدات التدريبية لقطاع البنات في عدد من التخصصات التدريبية على الوظائف الشاغرة.

وحددت "المؤسسة" مواعيد حضور الاختبار المحوسب والمقابلة الشخصية للمرشحات، ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، من تاريخ 8/ 8/ 1442هـ إلى 12/ 8/ 1442هـ حسب الموعد المحدد أمام اسم كل متقدمة، وأن مقر المقابلات الشخصية والاختبار بمبنى الكلية الرقمية للبنات.

وأكدت على جميع المرشحات لحضور الاختبار والمقابلة إحضار إشعار التقديم (الطلب الإلكتروني) على المسابقة رقم (382) وتعبئة نموذج طلب التوظيف (101 أ) للموظفات، و(101 ب) لغير الموظفات، ونموذج المعلومات عن الخدمات السابقة، وبيانات الموظفة الشخصية + صورة من رقم الحساب البنكي الآيبان، مع صورة من المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، وإحضار الأصل للمطابقة والتصديق.

كما طالبتهن باصطحاب أصل السجل الأكاديمي وصورة منه، وصورة من معادلة الشهادة (للشهادات من خارج المملكة فقط)، أو قرار ابتعاث لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لإعداد المدربين التقنيين، وصور مصدقة من شهادات الدورات التدريبية، ويجب أن يكون تاريخها بعد تاريخ الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، مع الخبرات العملية، ونسخة من الهوية الوطنية سارية المفعول مع الأصل للمطابقة والتصديق.

وأكدت "مؤسسة التدريب التقني والمهني" أنه سيتم استبعاد المتقدمات من إجراء المقابلة الشخصية، ومن المسابقة، في حال عدم اجتيازهن الاختبار، أو من لم تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة، كذلك المتقدمات الحاصلات على مؤهلات عن طريق الانتساب أو الانتظام الجزئي أو التعليم عن بعد.

ويمكن الاطلاع على الأسماء عبر الرابط: https://tvtc.gov.sa/pdf/candidates-names-women.pdf

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
07:33 PM

بالأسماء.. مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحات لوظائف "التدريب التقني"

دعتهن لتعبئة النماذج المخصصة للتوظيف وإحضار الوثائق المطلوبة

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فهد الغبيوي - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسماء المرشحات في المسابقة التدريبية رقم (382) خلال الفترة 1-5/5/ 1442هـ والتي طرحتها المؤسسة لسد احتياج عدد من الوحدات التدريبية لقطاع البنات في عدد من التخصصات التدريبية على الوظائف الشاغرة.

وحددت "المؤسسة" مواعيد حضور الاختبار المحوسب والمقابلة الشخصية للمرشحات، ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، من تاريخ 8/ 8/ 1442هـ إلى 12/ 8/ 1442هـ حسب الموعد المحدد أمام اسم كل متقدمة، وأن مقر المقابلات الشخصية والاختبار بمبنى الكلية الرقمية للبنات.

وأكدت على جميع المرشحات لحضور الاختبار والمقابلة إحضار إشعار التقديم (الطلب الإلكتروني) على المسابقة رقم (382) وتعبئة نموذج طلب التوظيف (101 أ) للموظفات، و(101 ب) لغير الموظفات، ونموذج المعلومات عن الخدمات السابقة، وبيانات الموظفة الشخصية + صورة من رقم الحساب البنكي الآيبان، مع صورة من المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، وإحضار الأصل للمطابقة والتصديق.

كما طالبتهن باصطحاب أصل السجل الأكاديمي وصورة منه، وصورة من معادلة الشهادة (للشهادات من خارج المملكة فقط)، أو قرار ابتعاث لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لإعداد المدربين التقنيين، وصور مصدقة من شهادات الدورات التدريبية، ويجب أن يكون تاريخها بعد تاريخ الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، مع الخبرات العملية، ونسخة من الهوية الوطنية سارية المفعول مع الأصل للمطابقة والتصديق.

وأكدت "مؤسسة التدريب التقني والمهني" أنه سيتم استبعاد المتقدمات من إجراء المقابلة الشخصية، ومن المسابقة، في حال عدم اجتيازهن الاختبار، أو من لم تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة، كذلك المتقدمات الحاصلات على مؤهلات عن طريق الانتساب أو الانتظام الجزئي أو التعليم عن بعد.

ويمكن الاطلاع على الأسماء عبر الرابط: https://tvtc.gov.sa/pdf/candidates-names-women.pdf

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