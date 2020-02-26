"الأرصاد" تنبه الرياض: أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام للرؤية الأفقية

تشمل العاصمة وعددًا من المحافظات.. ويستمر حتى الرابعة صباحًا

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على الموقع الخاص بالنظام الآلي للإنذار المبكر في بوابتها الإلكترونية من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة الرياض ومحافظات الخرج والدرعية والدوادمي والغاط والقويعية والمجمعة ورماح وشقراء وعفيف، ولاسيما في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ونوهت بأن الحالة تستمر حتى 04:55 من صباح الأربعاء.