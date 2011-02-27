النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير المالية يتفقد التوسعة الثالثة والمشاريع المرتبطة بالحرم المكي

استمع لملخص الأعمال وأشاد بالجهود المبذولة والتقدم الملحوظ في تنفيذها

قام محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، بجولة تفقدية للمشاريع التي تشرف عليها الوزارة في الحرم المكي، وذلك مساء يوم السبت الماضي 8 جماد الآخرة 1439هـ الموافق 24 فبراير 2018م.

ورافق "الجدعان" خلال جولته كل من الدكتور هشام الفالح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمين العام لهيئة تطوير مكة، والدكتور صلاح بن صقر الأمين العام للهيئة العليا لنقل الحجاج.

وشاهد وزير المالية خلال جولته في مكتب إدارة المشاريع بمشروع التوسعة السعودية الثالثة، عرضاً مرئياً عن تقدم أعمال المشاريع في الحرم المكي، ثم قام بجولة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المطاف، الذي يشمل مبنى المطاف، وتأهيل بئر زمزم، وعبارات الخدمات.

واستمع لملخص عن تقدم الأعمال في منطقة تأهيل بئر زمزم من قبل المهندس توفيق القبساني رئيس مكتب إدارة المشاريع في وزارة المالية، والمهندس محمد الكردي مدير المشاريع والإنشاءات بالمكتب.

عقب ذلك؛ تجول "الجدعان" في مشروع التوسعة السعودية الثالثة من الواجهة الجنوبية بالدور الأرضي، والتي تشمل مبنى التوسعة، والساحات، والجسور، وأنفاق المشاة، ومشروع تأهيل واستكمال الطريق الدائري الأول حول الحرم، ثم قام بزيارة محطة الخدمات المركزية للحرم، وبعدها تجول في وقف الملك عبدالعزيز لرؤية مركز الأهلة وعلوم الكون، ثم توجه لبرج الساعة الذي يحتوي على مركز الملك عبدالله لرصد الأهلة ومركز الكون لعلوم الفلك.

وفي ختام الجولة، أعرب وزير المالية عن فخره بالجهود التي تُبذل في إنجاز مشاريع الحرم المكي والمشاريع المرتبطة به والتقدم الملحوظ فيها، مقدماً شكره لمنسوبي مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية على مجهوداتهم، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير المالية يتفقد التوسعة الثالثة والمشاريع المرتبطة بالحرم المكي
سبق

قام محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، بجولة تفقدية للمشاريع التي تشرف عليها الوزارة في الحرم المكي، وذلك مساء يوم السبت الماضي 8 جماد الآخرة 1439هـ الموافق 24 فبراير 2018م.

ورافق "الجدعان" خلال جولته كل من الدكتور هشام الفالح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمين العام لهيئة تطوير مكة، والدكتور صلاح بن صقر الأمين العام للهيئة العليا لنقل الحجاج.

وشاهد وزير المالية خلال جولته في مكتب إدارة المشاريع بمشروع التوسعة السعودية الثالثة، عرضاً مرئياً عن تقدم أعمال المشاريع في الحرم المكي، ثم قام بجولة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المطاف، الذي يشمل مبنى المطاف، وتأهيل بئر زمزم، وعبارات الخدمات.

واستمع لملخص عن تقدم الأعمال في منطقة تأهيل بئر زمزم من قبل المهندس توفيق القبساني رئيس مكتب إدارة المشاريع في وزارة المالية، والمهندس محمد الكردي مدير المشاريع والإنشاءات بالمكتب.

عقب ذلك؛ تجول "الجدعان" في مشروع التوسعة السعودية الثالثة من الواجهة الجنوبية بالدور الأرضي، والتي تشمل مبنى التوسعة، والساحات، والجسور، وأنفاق المشاة، ومشروع تأهيل واستكمال الطريق الدائري الأول حول الحرم، ثم قام بزيارة محطة الخدمات المركزية للحرم، وبعدها تجول في وقف الملك عبدالعزيز لرؤية مركز الأهلة وعلوم الكون، ثم توجه لبرج الساعة الذي يحتوي على مركز الملك عبدالله لرصد الأهلة ومركز الكون لعلوم الفلك.

وفي ختام الجولة، أعرب وزير المالية عن فخره بالجهود التي تُبذل في إنجاز مشاريع الحرم المكي والمشاريع المرتبطة به والتقدم الملحوظ فيها، مقدماً شكره لمنسوبي مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية على مجهوداتهم، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
09:34 PM

وزير المالية يتفقد التوسعة الثالثة والمشاريع المرتبطة بالحرم المكي

استمع لملخص الأعمال وأشاد بالجهود المبذولة والتقدم الملحوظ في تنفيذها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
16,156

قام محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، بجولة تفقدية للمشاريع التي تشرف عليها الوزارة في الحرم المكي، وذلك مساء يوم السبت الماضي 8 جماد الآخرة 1439هـ الموافق 24 فبراير 2018م.

ورافق "الجدعان" خلال جولته كل من الدكتور هشام الفالح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمين العام لهيئة تطوير مكة، والدكتور صلاح بن صقر الأمين العام للهيئة العليا لنقل الحجاج.

وشاهد وزير المالية خلال جولته في مكتب إدارة المشاريع بمشروع التوسعة السعودية الثالثة، عرضاً مرئياً عن تقدم أعمال المشاريع في الحرم المكي، ثم قام بجولة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المطاف، الذي يشمل مبنى المطاف، وتأهيل بئر زمزم، وعبارات الخدمات.

واستمع لملخص عن تقدم الأعمال في منطقة تأهيل بئر زمزم من قبل المهندس توفيق القبساني رئيس مكتب إدارة المشاريع في وزارة المالية، والمهندس محمد الكردي مدير المشاريع والإنشاءات بالمكتب.

عقب ذلك؛ تجول "الجدعان" في مشروع التوسعة السعودية الثالثة من الواجهة الجنوبية بالدور الأرضي، والتي تشمل مبنى التوسعة، والساحات، والجسور، وأنفاق المشاة، ومشروع تأهيل واستكمال الطريق الدائري الأول حول الحرم، ثم قام بزيارة محطة الخدمات المركزية للحرم، وبعدها تجول في وقف الملك عبدالعزيز لرؤية مركز الأهلة وعلوم الكون، ثم توجه لبرج الساعة الذي يحتوي على مركز الملك عبدالله لرصد الأهلة ومركز الكون لعلوم الفلك.

وفي ختام الجولة، أعرب وزير المالية عن فخره بالجهود التي تُبذل في إنجاز مشاريع الحرم المكي والمشاريع المرتبطة به والتقدم الملحوظ فيها، مقدماً شكره لمنسوبي مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية على مجهوداتهم، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,613
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,480
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,047
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,665

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة