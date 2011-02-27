وزير المالية يتفقد التوسعة الثالثة والمشاريع المرتبطة بالحرم المكي

استمع لملخص الأعمال وأشاد بالجهود المبذولة والتقدم الملحوظ في تنفيذها

قام محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، بجولة تفقدية للمشاريع التي تشرف عليها الوزارة في الحرم المكي، وذلك مساء يوم السبت الماضي 8 جماد الآخرة 1439هـ الموافق 24 فبراير 2018م.

ورافق "الجدعان" خلال جولته كل من الدكتور هشام الفالح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمين العام لهيئة تطوير مكة، والدكتور صلاح بن صقر الأمين العام للهيئة العليا لنقل الحجاج.

وشاهد وزير المالية خلال جولته في مكتب إدارة المشاريع بمشروع التوسعة السعودية الثالثة، عرضاً مرئياً عن تقدم أعمال المشاريع في الحرم المكي، ثم قام بجولة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المطاف، الذي يشمل مبنى المطاف، وتأهيل بئر زمزم، وعبارات الخدمات.

واستمع لملخص عن تقدم الأعمال في منطقة تأهيل بئر زمزم من قبل المهندس توفيق القبساني رئيس مكتب إدارة المشاريع في وزارة المالية، والمهندس محمد الكردي مدير المشاريع والإنشاءات بالمكتب.

عقب ذلك؛ تجول "الجدعان" في مشروع التوسعة السعودية الثالثة من الواجهة الجنوبية بالدور الأرضي، والتي تشمل مبنى التوسعة، والساحات، والجسور، وأنفاق المشاة، ومشروع تأهيل واستكمال الطريق الدائري الأول حول الحرم، ثم قام بزيارة محطة الخدمات المركزية للحرم، وبعدها تجول في وقف الملك عبدالعزيز لرؤية مركز الأهلة وعلوم الكون، ثم توجه لبرج الساعة الذي يحتوي على مركز الملك عبدالله لرصد الأهلة ومركز الكون لعلوم الفلك.

وفي ختام الجولة، أعرب وزير المالية عن فخره بالجهود التي تُبذل في إنجاز مشاريع الحرم المكي والمشاريع المرتبطة به والتقدم الملحوظ فيها، مقدماً شكره لمنسوبي مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية على مجهوداتهم، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق.