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"أمانة مكة" توضح حقيقة فيديو انتشار فئران بمطعم "شعبي"

أكدت لـ"سبق" أن المقطع تم رصده مسبقًا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مقطع فيديو، أظهر انتشار الفئران في مطعم للأكلات الشعبية. واقترن المقطع بنص مكتوب، يفيد بأن المطعم يقع في حي الشوقية بمكة المكرمة.

وبعثت "سبق" استفسارًا لأمانة العاصمة المقدسة حول مقطع الفيديو المتداوَل لتوضيح حقيقته؛ وقالت الأمانة: إن المقطع تم رصده مسبقًا، ولا يقع ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدسة.

مكة المكرمة أمانة مكة مطعم الشوقية

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"أمانة مكة" توضح حقيقة فيديو انتشار فئران بمطعم "شعبي"
سبق

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مقطع فيديو، أظهر انتشار الفئران في مطعم للأكلات الشعبية. واقترن المقطع بنص مكتوب، يفيد بأن المطعم يقع في حي الشوقية بمكة المكرمة.

وبعثت "سبق" استفسارًا لأمانة العاصمة المقدسة حول مقطع الفيديو المتداوَل لتوضيح حقيقته؛ وقالت الأمانة: إن المقطع تم رصده مسبقًا، ولا يقع ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدسة.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
10:43 PM

"أمانة مكة" توضح حقيقة فيديو انتشار فئران بمطعم "شعبي"

أكدت لـ"سبق" أن المقطع تم رصده مسبقًا

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
16
10,447

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مقطع فيديو، أظهر انتشار الفئران في مطعم للأكلات الشعبية. واقترن المقطع بنص مكتوب، يفيد بأن المطعم يقع في حي الشوقية بمكة المكرمة.

وبعثت "سبق" استفسارًا لأمانة العاصمة المقدسة حول مقطع الفيديو المتداوَل لتوضيح حقيقته؛ وقالت الأمانة: إن المقطع تم رصده مسبقًا، ولا يقع ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدسة.

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