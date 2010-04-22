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تركيا.. 54791 إصابة و354 وفاة جديدة بكورونا

تحتل المركز الرابع على مستوى العالم من حيث الإصابات

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الخميس، تسجيل 54791 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أظهرت البيانات تسجيل 354 وفاة جديدة انخفاضًا من رقم قياسي بلغ 362 في اليوم السابق؛ مما يرفع مجمل الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 37329.

ويشير إحصاء "رويترز" إلى أن تركيا تحتل حاليًا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية، على أساس متوسط الحالات في سبعة أيام.

وشددت أنقرة القيود مع زيادة الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية مرتفعة، بعد تخفيفها في مارس.

وتطبق السلطات حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحًا في أيام الأسبوع، وإغلاقًا عامًّا في عطلة نهاية الأسبوع ضمن إجراءات أخرى.

وبدأ إغلاق عام مدته ثلاثة أيام الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش من يوم الخميس.

تركيا فيروس كورونا الجديد

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تركيا.. 54791 إصابة و354 وفاة جديدة بكورونا
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الخميس، تسجيل 54791 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أظهرت البيانات تسجيل 354 وفاة جديدة انخفاضًا من رقم قياسي بلغ 362 في اليوم السابق؛ مما يرفع مجمل الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 37329.

ويشير إحصاء "رويترز" إلى أن تركيا تحتل حاليًا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية، على أساس متوسط الحالات في سبعة أيام.

وشددت أنقرة القيود مع زيادة الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية مرتفعة، بعد تخفيفها في مارس.

وتطبق السلطات حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحًا في أيام الأسبوع، وإغلاقًا عامًّا في عطلة نهاية الأسبوع ضمن إجراءات أخرى.

وبدأ إغلاق عام مدته ثلاثة أيام الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش من يوم الخميس.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
08:47 PM

تركيا.. 54791 إصابة و354 وفاة جديدة بكورونا

تحتل المركز الرابع على مستوى العالم من حيث الإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الخميس، تسجيل 54791 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أظهرت البيانات تسجيل 354 وفاة جديدة انخفاضًا من رقم قياسي بلغ 362 في اليوم السابق؛ مما يرفع مجمل الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 37329.

ويشير إحصاء "رويترز" إلى أن تركيا تحتل حاليًا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية، على أساس متوسط الحالات في سبعة أيام.

وشددت أنقرة القيود مع زيادة الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية مرتفعة، بعد تخفيفها في مارس.

وتطبق السلطات حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحًا في أيام الأسبوع، وإغلاقًا عامًّا في عطلة نهاية الأسبوع ضمن إجراءات أخرى.

وبدأ إغلاق عام مدته ثلاثة أيام الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش من يوم الخميس.

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