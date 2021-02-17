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غزة تتلقى 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك-في"

أرسلتها السلطة الفلسطينية من الضفة

تلقى قطاع غزة أول شحنة من لقاحات "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء؛ بعد أن وافق الاحتلال الإسرائيلي على عبور اللقاحات من الضفة الغربية المحتلة إلى القطاع.

وتضمنت الشحنة، التي أرسلتها السلطة الفلسطينية من الضفة الغربية، 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي، وهو ما يكفي لتلقيح 1000 شخص في نظام من جرعتين.

ونقلت "رويترز" عن مجدي ضاهر المسؤول بوزارة الصحة في غزة، أن الجرعات ستستخدم لتلقيح المرضى الذين أجريت لهم عمليات زرع أعضاء، والذين يعانون من الفشل الكلوي.

وبين "ضاهر" أنه لن يجري تطعيم الكوادر الطبية هذه المرة؛ لأن الشحنة غير كافية.

غزة لقاح سبوتنيك

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غزة تتلقى 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك-في"
سبق

تلقى قطاع غزة أول شحنة من لقاحات "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء؛ بعد أن وافق الاحتلال الإسرائيلي على عبور اللقاحات من الضفة الغربية المحتلة إلى القطاع.

وتضمنت الشحنة، التي أرسلتها السلطة الفلسطينية من الضفة الغربية، 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي، وهو ما يكفي لتلقيح 1000 شخص في نظام من جرعتين.

ونقلت "رويترز" عن مجدي ضاهر المسؤول بوزارة الصحة في غزة، أن الجرعات ستستخدم لتلقيح المرضى الذين أجريت لهم عمليات زرع أعضاء، والذين يعانون من الفشل الكلوي.

وبين "ضاهر" أنه لن يجري تطعيم الكوادر الطبية هذه المرة؛ لأن الشحنة غير كافية.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
03:12 PM

غزة تتلقى 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك-في"

أرسلتها السلطة الفلسطينية من الضفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى قطاع غزة أول شحنة من لقاحات "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء؛ بعد أن وافق الاحتلال الإسرائيلي على عبور اللقاحات من الضفة الغربية المحتلة إلى القطاع.

وتضمنت الشحنة، التي أرسلتها السلطة الفلسطينية من الضفة الغربية، 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي، وهو ما يكفي لتلقيح 1000 شخص في نظام من جرعتين.

ونقلت "رويترز" عن مجدي ضاهر المسؤول بوزارة الصحة في غزة، أن الجرعات ستستخدم لتلقيح المرضى الذين أجريت لهم عمليات زرع أعضاء، والذين يعانون من الفشل الكلوي.

وبين "ضاهر" أنه لن يجري تطعيم الكوادر الطبية هذه المرة؛ لأن الشحنة غير كافية.

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