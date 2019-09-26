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جثثهم متناثرة عند خطوط التماس.. سقوط قتلى حوثيين بنيران الجيش اليمني في مأرب

أسر عناصر من الميليشيا وجرح آخرين

تلقت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)، ضربة موجعة على يد جنود الجيش الوطني اليمني، مسنودين بالمقاومة الشعبية، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري، أن جنود الجيش الوطني أخمدوا عملية هجومية لميليشيا الحوثي في الكسارة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن غالبية العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأشار إلى أن جثث عناصر الميليشيا لا تزال متناثرة في خطوط التماس.

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جثثهم متناثرة عند خطوط التماس.. سقوط قتلى حوثيين بنيران الجيش اليمني في مأرب
سبق

تلقت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)، ضربة موجعة على يد جنود الجيش الوطني اليمني، مسنودين بالمقاومة الشعبية، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري، أن جنود الجيش الوطني أخمدوا عملية هجومية لميليشيا الحوثي في الكسارة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن غالبية العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأشار إلى أن جثث عناصر الميليشيا لا تزال متناثرة في خطوط التماس.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
06:57 PM

جثثهم متناثرة عند خطوط التماس.. سقوط قتلى حوثيين بنيران الجيش اليمني في مأرب

أسر عناصر من الميليشيا وجرح آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,052

تلقت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)، ضربة موجعة على يد جنود الجيش الوطني اليمني، مسنودين بالمقاومة الشعبية، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري، أن جنود الجيش الوطني أخمدوا عملية هجومية لميليشيا الحوثي في الكسارة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن غالبية العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأشار إلى أن جثث عناصر الميليشيا لا تزال متناثرة في خطوط التماس.

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