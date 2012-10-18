برعاية "الراجحي".. انطلاق منتدى الأسرة السعودية الرابع يومي 24 و25 أكتوبر بالرياض

أعلن مجلس شؤون الأسرة السعودي عن انعقاد منتدى الأسرة السعودية في دورته الرابعة بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانطلاق رؤية المملكة 2030 تحت عنوان "دور الأسرة في منظومة التنمية المستدامة ورؤية المملكة“2030 بموافقة المقام السامي وبرعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي. وتفصيلاً، يُقام المنتدى حضوريًا في الرياض بفندق هيلتون غرناطة يومي 24-25 أكتوبر 2021 وبصورة افتراضية لأول مرة عن طريق منصة المنتدى الافتراضية وقنوات التواصل المتعددة التي ستسمح للرعاة والمتحدثين المشاركة وتبادل المعلومات من خلال قاعات افتراضية. ويتضمن المنتدى جلسة حوارية بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء ونخبة من الخبراء والقيادات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أهم قضايا الأسرة المعاصرة وسبل تمكينها وحمايتها. ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسة تشمل أدوات تمكين الأسرة من اتخاذ قرارات مستنيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مسؤولية الأسرة تجاه البيئة والمجتمع والاقتصاد ودور الأسرة في تنمية رأس المال البشري، والأسرة كراعٍ أول للهوية الثقافية والوطنية للنشء. ويتحدث الخبراء في المحور الأول عن العوامل المؤثرة على اتخاذ القرارات المستنيرة للأسرة ودورها في عملية التمكين، التشريعات والسياسات الداعمة للأسرة وشراكات وحلول مجلس الأسرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. ويناقش المنتدى في محوره الثاني المسؤولية المجتمعية للأسرة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة واستعراض نماذج وتجارب دولية فاعلة عن دور الأسرة في حماية البيئة وأبرز النماذج الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة في ثقافة الادخار والاستهلاك الرشيد ودور الأسرة في تنمية رأس المال البشري عن طريق تنمية المواهب ومواجهة التحديات. ويتناول المحور الثالث : الأسرة وتشكيل الهوية الثقافية ودورها في تعزيز المواطنة الصالحة وتكريس قيمها في نفوس الأبناء، وسيتم مناقشة تجارب دولية عن الأسرة كمؤسسة تربوية ودورها في تنمية المواهب لدى النشء وتحقيق الأهداف الوطنية. وتكمن أهمية هذا الحدث السنوي في حل أهم قضايا الأسرة المعاصرة والتي تعد النواة الأساسية للمجتمع، حيث يعتمد استقرار أفراد المجتمع النفسي والاجتماعي ومشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة بشكل كبير على تماسك الأسرة وترابطها وفهم أفرادها لأدوارهم ومسؤولياتهم على مستوى الأسرة والمجتمع والوطن كما أنها الحاضن الأول لرأس المال البشري، فهي الوحدة التي تشكل شخصية الفرد السعودي بما تعززه من قيم ومهارات وما تنميه من مواهب لدى أفرادها منذ السنوات الأولى لحياة الإنسان. وبهذه المناسبة، صرحت الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بأن هذا المنتدى يُقام للعام الرابع على التوالي ويأتي بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانطلاقة رؤية المملكة 2030 حيث يُقام بموافقة المقام السامي وبرعاية ودعم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستقطب عددًا من المتحدثين من أصحاب المعالي الوزراء والخبراء على المستويين المحلي والدولي لمناقشة أهم قضايا الأسرة والتحديات المعاصرة التي تواجهها، وسبل تمكينها من تحقيق أدوارها بما يعزز مكانتها في مسيرة التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن المملكة تولي الأسرة جل اهتمامها في كل قراراتها ومبادراتها، ومثمنة موافقة المقام السامي الكريم على إقامة هذا المنتدى السنوي المهم، متمنية بأن يحقق الأهداف والتطلعات. ويمكن المشاركة في المنتدى عن طريق الرابط التالي: http://familyforumsa.com/

برعاية "الراجحي".. انطلاق منتدى الأسرة السعودية الرابع يومي 24 و25 أكتوبر بالرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-18 أعلن مجلس شؤون الأسرة السعودي عن انعقاد منتدى الأسرة السعودية في دورته الرابعة بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانطلاق رؤية المملكة 2030 تحت عنوان "دور الأسرة في منظومة التنمية المستدامة ورؤية المملكة“2030 بموافقة المقام السامي وبرعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وتفصيلاً، يُقام المنتدى حضوريًا في الرياض بفندق هيلتون غرناطة يومي 24-25 أكتوبر 2021 وبصورة افتراضية لأول مرة عن طريق منصة المنتدى الافتراضية وقنوات التواصل المتعددة التي ستسمح للرعاة والمتحدثين المشاركة وتبادل المعلومات من خلال قاعات افتراضية.

ويتضمن المنتدى جلسة حوارية بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء ونخبة من الخبراء والقيادات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أهم قضايا الأسرة المعاصرة وسبل تمكينها وحمايتها.

ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسة تشمل أدوات تمكين الأسرة من اتخاذ قرارات مستنيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مسؤولية الأسرة تجاه البيئة والمجتمع والاقتصاد ودور الأسرة في تنمية رأس المال البشري، والأسرة كراعٍ أول للهوية الثقافية والوطنية للنشء.

ويتحدث الخبراء في المحور الأول عن العوامل المؤثرة على اتخاذ القرارات المستنيرة للأسرة ودورها في عملية التمكين، التشريعات والسياسات الداعمة للأسرة وشراكات وحلول مجلس الأسرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

ويناقش المنتدى في محوره الثاني المسؤولية المجتمعية للأسرة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة واستعراض نماذج وتجارب دولية فاعلة عن دور الأسرة في حماية البيئة وأبرز النماذج الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة في ثقافة الادخار والاستهلاك الرشيد ودور الأسرة في تنمية رأس المال البشري عن طريق تنمية المواهب ومواجهة التحديات.

ويتناول المحور الثالث : الأسرة وتشكيل الهوية الثقافية ودورها في تعزيز المواطنة الصالحة وتكريس قيمها في نفوس الأبناء، وسيتم مناقشة تجارب دولية عن الأسرة كمؤسسة تربوية ودورها في تنمية المواهب لدى النشء وتحقيق الأهداف الوطنية.

وتكمن أهمية هذا الحدث السنوي في حل أهم قضايا الأسرة المعاصرة والتي تعد النواة الأساسية للمجتمع، حيث يعتمد استقرار أفراد المجتمع النفسي والاجتماعي ومشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة بشكل كبير على تماسك الأسرة وترابطها وفهم أفرادها لأدوارهم ومسؤولياتهم على مستوى الأسرة والمجتمع والوطن كما أنها الحاضن الأول لرأس المال البشري، فهي الوحدة التي تشكل شخصية الفرد السعودي بما تعززه من قيم ومهارات وما تنميه من مواهب لدى أفرادها منذ السنوات الأولى لحياة الإنسان.

وبهذه المناسبة، صرحت الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بأن هذا المنتدى يُقام للعام الرابع على التوالي ويأتي بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانطلاقة رؤية المملكة 2030 حيث يُقام بموافقة المقام السامي وبرعاية ودعم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستقطب عددًا من المتحدثين من أصحاب المعالي الوزراء والخبراء على المستويين المحلي والدولي لمناقشة أهم قضايا الأسرة والتحديات المعاصرة التي تواجهها، وسبل تمكينها من تحقيق أدوارها بما يعزز مكانتها في مسيرة التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المملكة تولي الأسرة جل اهتمامها في كل قراراتها ومبادراتها، ومثمنة موافقة المقام السامي الكريم على إقامة هذا المنتدى السنوي المهم، متمنية بأن يحقق الأهداف والتطلعات.

ويمكن المشاركة في المنتدى عن طريق الرابط التالي: http://familyforumsa.com/

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443 09:25 PM

برعاية "الراجحي".. انطلاق منتدى الأسرة السعودية الرابع يومي 24 و25 أكتوبر بالرياض ينظمه مجلس شؤون الأسرة ويتحدث فيه وزراء ونخبة من الخبراء والقيادات الوطنية





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أعلن مجلس شؤون الأسرة السعودي عن انعقاد منتدى الأسرة السعودية في دورته الرابعة بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانطلاق رؤية المملكة 2030 تحت عنوان "دور الأسرة في منظومة التنمية المستدامة ورؤية المملكة“2030 بموافقة المقام السامي وبرعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وتفصيلاً، يُقام المنتدى حضوريًا في الرياض بفندق هيلتون غرناطة يومي 24-25 أكتوبر 2021 وبصورة افتراضية لأول مرة عن طريق منصة المنتدى الافتراضية وقنوات التواصل المتعددة التي ستسمح للرعاة والمتحدثين المشاركة وتبادل المعلومات من خلال قاعات افتراضية.

ويتضمن المنتدى جلسة حوارية بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء ونخبة من الخبراء والقيادات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أهم قضايا الأسرة المعاصرة وسبل تمكينها وحمايتها.

ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسة تشمل أدوات تمكين الأسرة من اتخاذ قرارات مستنيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مسؤولية الأسرة تجاه البيئة والمجتمع والاقتصاد ودور الأسرة في تنمية رأس المال البشري، والأسرة كراعٍ أول للهوية الثقافية والوطنية للنشء.

ويتحدث الخبراء في المحور الأول عن العوامل المؤثرة على اتخاذ القرارات المستنيرة للأسرة ودورها في عملية التمكين، التشريعات والسياسات الداعمة للأسرة وشراكات وحلول مجلس الأسرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

ويناقش المنتدى في محوره الثاني المسؤولية المجتمعية للأسرة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة واستعراض نماذج وتجارب دولية فاعلة عن دور الأسرة في حماية البيئة وأبرز النماذج الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة في ثقافة الادخار والاستهلاك الرشيد ودور الأسرة في تنمية رأس المال البشري عن طريق تنمية المواهب ومواجهة التحديات.

ويتناول المحور الثالث : الأسرة وتشكيل الهوية الثقافية ودورها في تعزيز المواطنة الصالحة وتكريس قيمها في نفوس الأبناء، وسيتم مناقشة تجارب دولية عن الأسرة كمؤسسة تربوية ودورها في تنمية المواهب لدى النشء وتحقيق الأهداف الوطنية.

وتكمن أهمية هذا الحدث السنوي في حل أهم قضايا الأسرة المعاصرة والتي تعد النواة الأساسية للمجتمع، حيث يعتمد استقرار أفراد المجتمع النفسي والاجتماعي ومشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة بشكل كبير على تماسك الأسرة وترابطها وفهم أفرادها لأدوارهم ومسؤولياتهم على مستوى الأسرة والمجتمع والوطن كما أنها الحاضن الأول لرأس المال البشري، فهي الوحدة التي تشكل شخصية الفرد السعودي بما تعززه من قيم ومهارات وما تنميه من مواهب لدى أفرادها منذ السنوات الأولى لحياة الإنسان.

وبهذه المناسبة، صرحت الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بأن هذا المنتدى يُقام للعام الرابع على التوالي ويأتي بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانطلاقة رؤية المملكة 2030 حيث يُقام بموافقة المقام السامي وبرعاية ودعم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستقطب عددًا من المتحدثين من أصحاب المعالي الوزراء والخبراء على المستويين المحلي والدولي لمناقشة أهم قضايا الأسرة والتحديات المعاصرة التي تواجهها، وسبل تمكينها من تحقيق أدوارها بما يعزز مكانتها في مسيرة التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المملكة تولي الأسرة جل اهتمامها في كل قراراتها ومبادراتها، ومثمنة موافقة المقام السامي الكريم على إقامة هذا المنتدى السنوي المهم، متمنية بأن يحقق الأهداف والتطلعات.

ويمكن المشاركة في المنتدى عن طريق الرابط التالي: http://familyforumsa.com/