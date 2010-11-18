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تقرير.. تعرف على الوجهات السياحية الأكثر أماناً في 2018 وترتيب السعودية

ضمن معايير متعددة ومختلفة.. ووفق تقرير تضمن 193 دولة حول العالم

أصدر معهد أبحاث الأمن والمخاطر في العالم "كونترول ريسك" مؤشر الأمن في الوجهات السياحية والعالم لعام 2018، والذي يصنف الدول حول العالم اعتماداً على أمانها ومعدل الاستقرار والثبات السياحي في الدخل والتدفق.

وصنف التقرير 193 دولة بناء على العديد من العوامل التي تخص الاستقرار والأمن وغيره، حيث صنف الدول ذات اللون الأخضر بأنها آمنة ومستقرة بشكل تام وثابت لفترة مستقبلية، مما ينعكس على التدفق السياحي.

ووفقاً للتقرير فالدول ذات اللون الأصفر هي دول آمنة ومستقرة إلى حد كبير، رغم ما يمكن أن تتعرض له من مخاطر وتصنف السعودية في النطاق الأصفر.

أما النطاق البرتقالي فتلك الدول خطرة وغير مستقرة، وينبغي عدم السفر لها كاحتراز، وأما الدول ذات اللون البني فتتعادل الخطورة مع الأمن فيها، أي أن هناك أماكن مستقرة، وأماكن أخرى غير مستقرة، وآخر تصنيف هو الأحمر، وهذه الدول شديدة الخطورة ويجب منع السفر إليها.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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تقرير.. تعرف على الوجهات السياحية الأكثر أماناً في 2018 وترتيب السعودية
سبق

أصدر معهد أبحاث الأمن والمخاطر في العالم "كونترول ريسك" مؤشر الأمن في الوجهات السياحية والعالم لعام 2018، والذي يصنف الدول حول العالم اعتماداً على أمانها ومعدل الاستقرار والثبات السياحي في الدخل والتدفق.

وصنف التقرير 193 دولة بناء على العديد من العوامل التي تخص الاستقرار والأمن وغيره، حيث صنف الدول ذات اللون الأخضر بأنها آمنة ومستقرة بشكل تام وثابت لفترة مستقبلية، مما ينعكس على التدفق السياحي.

ووفقاً للتقرير فالدول ذات اللون الأصفر هي دول آمنة ومستقرة إلى حد كبير، رغم ما يمكن أن تتعرض له من مخاطر وتصنف السعودية في النطاق الأصفر.

أما النطاق البرتقالي فتلك الدول خطرة وغير مستقرة، وينبغي عدم السفر لها كاحتراز، وأما الدول ذات اللون البني فتتعادل الخطورة مع الأمن فيها، أي أن هناك أماكن مستقرة، وأماكن أخرى غير مستقرة، وآخر تصنيف هو الأحمر، وهذه الدول شديدة الخطورة ويجب منع السفر إليها.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
04:28 PM

تقرير.. تعرف على الوجهات السياحية الأكثر أماناً في 2018 وترتيب السعودية

ضمن معايير متعددة ومختلفة.. ووفق تقرير تضمن 193 دولة حول العالم

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خالد خليل - الرياض
0
2,110

أصدر معهد أبحاث الأمن والمخاطر في العالم "كونترول ريسك" مؤشر الأمن في الوجهات السياحية والعالم لعام 2018، والذي يصنف الدول حول العالم اعتماداً على أمانها ومعدل الاستقرار والثبات السياحي في الدخل والتدفق.

وصنف التقرير 193 دولة بناء على العديد من العوامل التي تخص الاستقرار والأمن وغيره، حيث صنف الدول ذات اللون الأخضر بأنها آمنة ومستقرة بشكل تام وثابت لفترة مستقبلية، مما ينعكس على التدفق السياحي.

ووفقاً للتقرير فالدول ذات اللون الأصفر هي دول آمنة ومستقرة إلى حد كبير، رغم ما يمكن أن تتعرض له من مخاطر وتصنف السعودية في النطاق الأصفر.

أما النطاق البرتقالي فتلك الدول خطرة وغير مستقرة، وينبغي عدم السفر لها كاحتراز، وأما الدول ذات اللون البني فتتعادل الخطورة مع الأمن فيها، أي أن هناك أماكن مستقرة، وأماكن أخرى غير مستقرة، وآخر تصنيف هو الأحمر، وهذه الدول شديدة الخطورة ويجب منع السفر إليها.

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