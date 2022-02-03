رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة حتى الثامنة مساء

تشمل تأثيراتها تدنيًّا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز: (الحناكية، والعلا، والعيص، والفريش، والفقرة، والمسيجيد، والمهد، واليتمة، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء.