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الشرقية.. إغلاق 87 منشأة ومخالفة 511  أخرى غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية

أمانة المنطقة نفذت خلال الأسبوع الماضي 10190 جولة رقابية و118 جولة مشتركة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10190 جولة رقابية و118 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق 87 منشأة، وتحرير 511 مخالفة لمنشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق توكلنا.


وتلقى مركز البلاغات بالأمانة "940" نحو 3459 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى المخالفات الأخرى.


وتواصل الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية وحملاتها التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بهدف التأكد من التزامها لمنع انتشار الفيروس، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

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الشرقية.. إغلاق 87 منشأة ومخالفة 511  أخرى غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10190 جولة رقابية و118 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق 87 منشأة، وتحرير 511 مخالفة لمنشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق توكلنا.


وتلقى مركز البلاغات بالأمانة "940" نحو 3459 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى المخالفات الأخرى.


وتواصل الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية وحملاتها التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بهدف التأكد من التزامها لمنع انتشار الفيروس، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
02:04 PM

الشرقية.. إغلاق 87 منشأة ومخالفة 511  أخرى غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية

أمانة المنطقة نفذت خلال الأسبوع الماضي 10190 جولة رقابية و118 جولة مشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10190 جولة رقابية و118 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق 87 منشأة، وتحرير 511 مخالفة لمنشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق توكلنا.


وتلقى مركز البلاغات بالأمانة "940" نحو 3459 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى المخالفات الأخرى.


وتواصل الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية وحملاتها التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بهدف التأكد من التزامها لمنع انتشار الفيروس، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

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