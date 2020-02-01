الفيحاء يكسب الفيصلي في "ديربي المجمعة"

في ختام الجولة الـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تغلب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم على فريق الفيصلي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما في المجمعة، وذلك ضمن ختام منافسات الجولة الـ16من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اكتفى الفريقان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في شوط المباراة الأول؛ فعند الدقيقة الـ36 تمكَّن يوسف الجبلي من تحقيق هدف التقدم للفيصلي بعد تلقيه تمريرة داخل المنطقة؛ ليسدد الكرة مستقرة في الشباك هدفًا أول.

وعند الدقيقة الـ39 أدرك فيلانويفا هدف التعادل للفيحاء بعد تجاوزه حارس المرمى؛ ليودع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق نتيجة حتى جاءت الدقيقة الـ91 التي حقق فيها عبدالكريم القحطاني الهدف الثاني للفيحاء؛ لينتهي اللقاء بفوز للفيحاء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الفيحاء إلى ٢١ نقطة، ويتقدم إلى الترتيب الـ١٠، بينما يبقى رصيد الفيصلي عند ٢٤ نقطة، ويتقدم إلى المركز الـ٨.