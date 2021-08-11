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جازان.. ضَبْط مواطنَيْن تباها بسيطرتهما على مركبتَيْن في وضع خطر على مرتفع جبلي

تم تحديد هويتَيْهما وجرى استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة بحقهما

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن مركبتَيْن على مرتفع جبلي في محافظة فيفا لمواطنَيْن في العقد الثاني من العمر، وتصوير ذلك والتباهي به، فقد تمكَّنت الجهات المختصة بالشرطة من تحديد هويتَيْهما، وبالتنسيق مع مرور المحافظة تم ضبطهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهما بموجب نظام المخالفات المرورية.

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جازان.. ضَبْط مواطنَيْن تباها بسيطرتهما على مركبتَيْن في وضع خطر على مرتفع جبلي
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن مركبتَيْن على مرتفع جبلي في محافظة فيفا لمواطنَيْن في العقد الثاني من العمر، وتصوير ذلك والتباهي به، فقد تمكَّنت الجهات المختصة بالشرطة من تحديد هويتَيْهما، وبالتنسيق مع مرور المحافظة تم ضبطهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهما بموجب نظام المخالفات المرورية.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
01:13 AM
اخر تعديل
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
06:08 AM

جازان.. ضَبْط مواطنَيْن تباها بسيطرتهما على مركبتَيْن في وضع خطر على مرتفع جبلي

تم تحديد هويتَيْهما وجرى استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة بحقهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن مركبتَيْن على مرتفع جبلي في محافظة فيفا لمواطنَيْن في العقد الثاني من العمر، وتصوير ذلك والتباهي به، فقد تمكَّنت الجهات المختصة بالشرطة من تحديد هويتَيْهما، وبالتنسيق مع مرور المحافظة تم ضبطهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهما بموجب نظام المخالفات المرورية.

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