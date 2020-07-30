النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إنجاز واستخدام أمثل.. "كفاءة الإنفاق" تكرم "الدفاع" لتميز مبادراتها

استعراض لما تم خلال النصف الأول من عام 2021م ضمن الخطط

كرمت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وزارة الدفاع؛ تقديرًا لجهود الوزارة في تحقيق وتوثيق مبادرات كفاءة الإنفاق والعمل على استدامته.

ومثل وزارة الدفاع مساعد الوزير للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، فيما مثل هيئة كفاءة والمشروعات الحكومية الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز ما تم إنجازه في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق واستدامته خلال النصف الأول من عام 2021م، وذلك ضمن الخطط التنفيذية لبرنامج كفاءة الإنفاق؛ سعيًا لتحقيق رؤيته من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.


حضر حفل التكريم فريق برنامج كفاءة الإنفاق في وزارة الدفاع، وفريق القطاع العسكري في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

يذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قد تشكلت بقرار مجلس الوزراء، وتهدف لتحقيق مُستهدفات الرؤية في مجال رفع كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، للوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إنجاز واستخدام أمثل.. "كفاءة الإنفاق" تكرم "الدفاع" لتميز مبادراتها
سبق

كرمت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وزارة الدفاع؛ تقديرًا لجهود الوزارة في تحقيق وتوثيق مبادرات كفاءة الإنفاق والعمل على استدامته.

ومثل وزارة الدفاع مساعد الوزير للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، فيما مثل هيئة كفاءة والمشروعات الحكومية الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز ما تم إنجازه في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق واستدامته خلال النصف الأول من عام 2021م، وذلك ضمن الخطط التنفيذية لبرنامج كفاءة الإنفاق؛ سعيًا لتحقيق رؤيته من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.


حضر حفل التكريم فريق برنامج كفاءة الإنفاق في وزارة الدفاع، وفريق القطاع العسكري في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

يذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قد تشكلت بقرار مجلس الوزراء، وتهدف لتحقيق مُستهدفات الرؤية في مجال رفع كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، للوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
07:41 PM
اخر تعديل
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
08:26 PM

إنجاز واستخدام أمثل.. "كفاءة الإنفاق" تكرم "الدفاع" لتميز مبادراتها

استعراض لما تم خلال النصف الأول من عام 2021م ضمن الخطط

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
206

كرمت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وزارة الدفاع؛ تقديرًا لجهود الوزارة في تحقيق وتوثيق مبادرات كفاءة الإنفاق والعمل على استدامته.

ومثل وزارة الدفاع مساعد الوزير للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، فيما مثل هيئة كفاءة والمشروعات الحكومية الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز ما تم إنجازه في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق واستدامته خلال النصف الأول من عام 2021م، وذلك ضمن الخطط التنفيذية لبرنامج كفاءة الإنفاق؛ سعيًا لتحقيق رؤيته من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.


حضر حفل التكريم فريق برنامج كفاءة الإنفاق في وزارة الدفاع، وفريق القطاع العسكري في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

يذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قد تشكلت بقرار مجلس الوزراء، وتهدف لتحقيق مُستهدفات الرؤية في مجال رفع كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، للوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,259
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,204
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,525
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,054

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة