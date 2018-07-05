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أحرق اثنان من أبناء قريتها مركبتها.. "نائب بلدي مكة" يسلم "البركاتي" سيارتها الجديدة

تأكيداً لما نشرته "سبق".. نظراً لما تمر به المواطنة من ظروف صعبة

سلّم نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، مساء اليوم، السيارة الجديدة التي أعلن عن إهدائها للمواطنة "سلمى البركاتي" بعد أن تعرضت سيارتها للاحتراق من أمام منزلها الكائن بقرية الصمْد بمحافظة الجموم مطلع الأسبوع الجاري، بشكل متعمّد على أيدي أبناء قريتها.

وقد شهدت إحدى معارض السيارات مغرب اليوم بمكة المكرمة، تسلُّم سلمى البركاتي مفتاح السيارة الجديدة بشكل فعلي، برفقة والدها المسن، فيما سيتم انتهاء نقل ملكيتها والإجراءات النظامية، حيث تسلمتها من نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، ليؤكد بذلك وعده المتضمن إعلانه عن تبرعه بالسيارة، والتي هي من نوع نيسان "صيني" موديل 2018 ، نظراً لما تمر به المواطنة من ظروف مالية صعبة.

من جانبها عبرت المواطنة سلمى البركاتي لـ"سبق" عن شكرها وتقديرها لنائب بلدي مكة، على وقفته الإنسانية معها، والتخفيف من الصدمة النفسية التي عاشتها نتيجة احتراق سيارتها على أيدي أبناء قريتها، سائلةً الله أن يجزي كل من وقف معها خير الجزاء.

وكانت "سبق" قد انفردت بإعلان نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، في خبر تحت عنوان: (بعد احتراق سيارتها.. نائب "بلدي مكة" يتبرع بسيارة لـ"سلمى البركاتي") والذي أكد فيه نائب بلدي مكة بأن تبرعه للمواطنة بالسيارة جاء بعد دراسة حالة أسرتها وما تقدمه من معونة ومساعدة لأبويها المسنيْن، مشيراً إلى أن مثل حالة "سلمى" هي بحاجة للمساعدة والدعم، كونها المستفيدة في المقام الأول للسماح بقيادة السيارة نظراً لعدم وجود العائل، ولم تقدها من رفاهية، فضلاً تعرض سيارتها للاحتراق بشكل متعمّد.

وقد ألقت شرطة المنطقة القبض على الأشخاص المتسببين في حرق مركبة تابعة لسيدة في محافظة الجموم، والتي وقعت أمس الأول، مشيرةً بحسب البيان بأن فرق التحقيق باشرت وتابعت حادثة حرق المركبة بمحافظة الجموم، وتم التوصل للمتورطين في الحادثة وهما شخصان من سكان المحافظة، واللذان تأكد ضلوعهما في الحادثة، حيث قام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته، وفد تم إحالة القضية للنيابة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الأشخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أحرق اثنان من أبناء قريتها مركبتها.. "نائب بلدي مكة" يسلم "البركاتي" سيارتها الجديدة
سبق

سلّم نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، مساء اليوم، السيارة الجديدة التي أعلن عن إهدائها للمواطنة "سلمى البركاتي" بعد أن تعرضت سيارتها للاحتراق من أمام منزلها الكائن بقرية الصمْد بمحافظة الجموم مطلع الأسبوع الجاري، بشكل متعمّد على أيدي أبناء قريتها.

وقد شهدت إحدى معارض السيارات مغرب اليوم بمكة المكرمة، تسلُّم سلمى البركاتي مفتاح السيارة الجديدة بشكل فعلي، برفقة والدها المسن، فيما سيتم انتهاء نقل ملكيتها والإجراءات النظامية، حيث تسلمتها من نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، ليؤكد بذلك وعده المتضمن إعلانه عن تبرعه بالسيارة، والتي هي من نوع نيسان "صيني" موديل 2018 ، نظراً لما تمر به المواطنة من ظروف مالية صعبة.

من جانبها عبرت المواطنة سلمى البركاتي لـ"سبق" عن شكرها وتقديرها لنائب بلدي مكة، على وقفته الإنسانية معها، والتخفيف من الصدمة النفسية التي عاشتها نتيجة احتراق سيارتها على أيدي أبناء قريتها، سائلةً الله أن يجزي كل من وقف معها خير الجزاء.

وكانت "سبق" قد انفردت بإعلان نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، في خبر تحت عنوان: (بعد احتراق سيارتها.. نائب "بلدي مكة" يتبرع بسيارة لـ"سلمى البركاتي") والذي أكد فيه نائب بلدي مكة بأن تبرعه للمواطنة بالسيارة جاء بعد دراسة حالة أسرتها وما تقدمه من معونة ومساعدة لأبويها المسنيْن، مشيراً إلى أن مثل حالة "سلمى" هي بحاجة للمساعدة والدعم، كونها المستفيدة في المقام الأول للسماح بقيادة السيارة نظراً لعدم وجود العائل، ولم تقدها من رفاهية، فضلاً تعرض سيارتها للاحتراق بشكل متعمّد.

وقد ألقت شرطة المنطقة القبض على الأشخاص المتسببين في حرق مركبة تابعة لسيدة في محافظة الجموم، والتي وقعت أمس الأول، مشيرةً بحسب البيان بأن فرق التحقيق باشرت وتابعت حادثة حرق المركبة بمحافظة الجموم، وتم التوصل للمتورطين في الحادثة وهما شخصان من سكان المحافظة، واللذان تأكد ضلوعهما في الحادثة، حيث قام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته، وفد تم إحالة القضية للنيابة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الأشخاص.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
08:17 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
09:30 PM

أحرق اثنان من أبناء قريتها مركبتها.. "نائب بلدي مكة" يسلم "البركاتي" سيارتها الجديدة

تأكيداً لما نشرته "سبق".. نظراً لما تمر به المواطنة من ظروف صعبة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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31,655

سلّم نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، مساء اليوم، السيارة الجديدة التي أعلن عن إهدائها للمواطنة "سلمى البركاتي" بعد أن تعرضت سيارتها للاحتراق من أمام منزلها الكائن بقرية الصمْد بمحافظة الجموم مطلع الأسبوع الجاري، بشكل متعمّد على أيدي أبناء قريتها.

وقد شهدت إحدى معارض السيارات مغرب اليوم بمكة المكرمة، تسلُّم سلمى البركاتي مفتاح السيارة الجديدة بشكل فعلي، برفقة والدها المسن، فيما سيتم انتهاء نقل ملكيتها والإجراءات النظامية، حيث تسلمتها من نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، ليؤكد بذلك وعده المتضمن إعلانه عن تبرعه بالسيارة، والتي هي من نوع نيسان "صيني" موديل 2018 ، نظراً لما تمر به المواطنة من ظروف مالية صعبة.

من جانبها عبرت المواطنة سلمى البركاتي لـ"سبق" عن شكرها وتقديرها لنائب بلدي مكة، على وقفته الإنسانية معها، والتخفيف من الصدمة النفسية التي عاشتها نتيجة احتراق سيارتها على أيدي أبناء قريتها، سائلةً الله أن يجزي كل من وقف معها خير الجزاء.

وكانت "سبق" قد انفردت بإعلان نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، في خبر تحت عنوان: (بعد احتراق سيارتها.. نائب "بلدي مكة" يتبرع بسيارة لـ"سلمى البركاتي") والذي أكد فيه نائب بلدي مكة بأن تبرعه للمواطنة بالسيارة جاء بعد دراسة حالة أسرتها وما تقدمه من معونة ومساعدة لأبويها المسنيْن، مشيراً إلى أن مثل حالة "سلمى" هي بحاجة للمساعدة والدعم، كونها المستفيدة في المقام الأول للسماح بقيادة السيارة نظراً لعدم وجود العائل، ولم تقدها من رفاهية، فضلاً تعرض سيارتها للاحتراق بشكل متعمّد.

وقد ألقت شرطة المنطقة القبض على الأشخاص المتسببين في حرق مركبة تابعة لسيدة في محافظة الجموم، والتي وقعت أمس الأول، مشيرةً بحسب البيان بأن فرق التحقيق باشرت وتابعت حادثة حرق المركبة بمحافظة الجموم، وتم التوصل للمتورطين في الحادثة وهما شخصان من سكان المحافظة، واللذان تأكد ضلوعهما في الحادثة، حيث قام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته، وفد تم إحالة القضية للنيابة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الأشخاص.

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