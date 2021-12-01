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هيئة الاتصالات: 30 يوماً لانتهاء الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية

إجراءات النقل تتم إلكترونياً وفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مجدداً، جميع المسجلين لأسماء النطاقات السعودية في المركز السعودي لمعلومات الشبكة، إلى سرعة نقل أسماء نطاقاتهم إلى أحد وكلاء التسجيل المعتمدين، قبل انتهاء الموعد المحدد لنهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2021م؛ تفادياً لإلغاء التسجيل.

وأوضحت الهيئة أن الفترة الانتقالية تتيح للقطاعين الحكومي وغير الحكومي إضافة إلى الأفراد؛ نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ .sa أو .السعودية إلى وكلاء التسجيل المعتمدين لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، ويمكن الوصول إليهم عبر الرابط، مشيرة إلى أن إجراءات النقل تتم إلكترونياً وفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط، وأن العملية لن يكون لها أي تأثير على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به.

وبينت الهيئة أن عدم إتمام النقل قبل انتهاء المرحلة الانتقالية سيترتب عليه إلغاء تسجيل اسم النطاق وجعله متاحاً للتسجيل من قبل العموم، لافتة إلى أنه قد تم إيقاف خدمة التسجيل المباشر من خلال المركز السعودي لمعلومات الشبكة، وكذلك خدمة تعديل معلومات اسم النطاق بحيث تكون متاحة فقط عبر وكلاء التسجيل المعتمدين للجهات غير الحكومية والأفراد، ومن خلال هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية، وفقاً لخطة المرحلة الانتقالية.

هذا وتسعى هيئة الاتصالات كونها الجهة المنظمة والمشرفة على أسماء النطاقات السعودية، إلى تطوير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمكين القطاع الخاص في مجال أسماء النطاقات والخدمات المرتبطة بها.

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هيئة الاتصالات: 30 يوماً لانتهاء الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية
سبق

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مجدداً، جميع المسجلين لأسماء النطاقات السعودية في المركز السعودي لمعلومات الشبكة، إلى سرعة نقل أسماء نطاقاتهم إلى أحد وكلاء التسجيل المعتمدين، قبل انتهاء الموعد المحدد لنهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2021م؛ تفادياً لإلغاء التسجيل.

وأوضحت الهيئة أن الفترة الانتقالية تتيح للقطاعين الحكومي وغير الحكومي إضافة إلى الأفراد؛ نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ .sa أو .السعودية إلى وكلاء التسجيل المعتمدين لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، ويمكن الوصول إليهم عبر الرابط، مشيرة إلى أن إجراءات النقل تتم إلكترونياً وفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط، وأن العملية لن يكون لها أي تأثير على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به.

وبينت الهيئة أن عدم إتمام النقل قبل انتهاء المرحلة الانتقالية سيترتب عليه إلغاء تسجيل اسم النطاق وجعله متاحاً للتسجيل من قبل العموم، لافتة إلى أنه قد تم إيقاف خدمة التسجيل المباشر من خلال المركز السعودي لمعلومات الشبكة، وكذلك خدمة تعديل معلومات اسم النطاق بحيث تكون متاحة فقط عبر وكلاء التسجيل المعتمدين للجهات غير الحكومية والأفراد، ومن خلال هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية، وفقاً لخطة المرحلة الانتقالية.

هذا وتسعى هيئة الاتصالات كونها الجهة المنظمة والمشرفة على أسماء النطاقات السعودية، إلى تطوير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمكين القطاع الخاص في مجال أسماء النطاقات والخدمات المرتبطة بها.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
04:25 PM

هيئة الاتصالات: 30 يوماً لانتهاء الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية

إجراءات النقل تتم إلكترونياً وفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مجدداً، جميع المسجلين لأسماء النطاقات السعودية في المركز السعودي لمعلومات الشبكة، إلى سرعة نقل أسماء نطاقاتهم إلى أحد وكلاء التسجيل المعتمدين، قبل انتهاء الموعد المحدد لنهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2021م؛ تفادياً لإلغاء التسجيل.

وأوضحت الهيئة أن الفترة الانتقالية تتيح للقطاعين الحكومي وغير الحكومي إضافة إلى الأفراد؛ نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ .sa أو .السعودية إلى وكلاء التسجيل المعتمدين لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، ويمكن الوصول إليهم عبر الرابط، مشيرة إلى أن إجراءات النقل تتم إلكترونياً وفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط، وأن العملية لن يكون لها أي تأثير على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به.

وبينت الهيئة أن عدم إتمام النقل قبل انتهاء المرحلة الانتقالية سيترتب عليه إلغاء تسجيل اسم النطاق وجعله متاحاً للتسجيل من قبل العموم، لافتة إلى أنه قد تم إيقاف خدمة التسجيل المباشر من خلال المركز السعودي لمعلومات الشبكة، وكذلك خدمة تعديل معلومات اسم النطاق بحيث تكون متاحة فقط عبر وكلاء التسجيل المعتمدين للجهات غير الحكومية والأفراد، ومن خلال هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية، وفقاً لخطة المرحلة الانتقالية.

هذا وتسعى هيئة الاتصالات كونها الجهة المنظمة والمشرفة على أسماء النطاقات السعودية، إلى تطوير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمكين القطاع الخاص في مجال أسماء النطاقات والخدمات المرتبطة بها.

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